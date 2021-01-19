В Дамаске скончался наследник последнего султана Турции

Принц Дюндар Абдулкерим Османоглу, глава дома Османов и наследник последнего султана Османской империи скончался в Дамаске 18 января в возрасте 88 лет, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Османоглу умер в больнице, где проходил лечение.

Его племянник, принц Абдюлхамид Каихан Османоглу, рассказал, что Дюндар имел серьезные проблемы со здоровьем. Он прожил в Дамаске все годы сирийского конфликта. Родственники пытались отправить Дюндара для лечения в Турцию, но не смогли, поскольку наследник отказывался от такого шага.

46-м главой дома Османов станет родившийся в 1932 году Харун Османоглу, младший брат Дюндара. Он также родился и вырос в Сирии, но сейчас живет в Стамбуле и участвует в турецкой общественной жизни.