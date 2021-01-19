Новости

Прокуратура КЧР назвала возможную причину схода лавины в Домбае 17:52
Суд вернул в СИЗО экс-министра культуры Мордовии за телефонные разговоры 17:48
В Германии создали фонд для обхода санкций против "Северного потока-2" 17:47
В Домбае завершился поиск пропавших при сходе лавины 17:39
Опрос: европейцы все меньше доверяют США 17:31
В Крыму два медработника пострадали в ДТП с машиной скорой помощи 17:30
Петербургский архитектор создал проект самого высокого здания в Африке 17:07
Саманте в новом "Сексе в большом городе" нашли "толерантную" замену 17:02
В Дамаске скончался наследник последнего султана Турции 16:43
Генри Кавилл вернулся к съемкам "Ведьмака" 16:33
СМИ: В марте Турция может начать ослабление антиковидных ограничений 16:29
Вышел трейлер ремейка "Уравнителя" с афроамериканкой в главной роли 16:27
Видео: "Обледеневшие" пожарные из Якутии стали звездами соцсетей 16:18
Верховный суд Каталонии не дает перенести региональные выборы на май 16:18
В ООН обсудят нарушения прав человека в Австралии 16:11
В Кремле выразили сожаление из-за переноса ЧМ по хоккею из Минска 16:11
Старшеклассники рассказали о возвращении в школу спустя три месяца 15:58
Головченко предложил двигаться к слиянию потенциалов Союзного государства 15:32
От коронавируса умер аккомпаниатор Кобзона Алексей Евсюков 15:27
В Минске пройдет "Фестиваль европейского кино" 15:27
Путин окунулся в прорубь на Крещение 15:20
Историку Соколову отказали в иске к бывшей возлюбленной 15:12
Уфимский дворник стал звездой интернета благодаря фотосессии 15:11
В Бундестаге выступили против санкций США по "Северному потоку-2" 15:04
В Кремле пока нет позиции по "ковид-паспортам" 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Мелита Вуйнович: COVID-19 может стать сезонным вирусом
Мелита Вуйнович: COVID-19 может стать сезонным вирусом
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
19.01.2021 16:43
Рубрика: В мире

В Дамаске скончался наследник последнего султана Турции

Текст: Константин Волков

Принц Дюндар Абдулкерим Османоглу, глава дома Османов и наследник последнего султана Османской империи скончался в Дамаске 18 января в возрасте 88 лет, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Османоглу умер в больнице, где проходил лечение.

Его племянник, принц Абдюлхамид Каихан Османоглу, рассказал, что Дюндар имел серьезные проблемы со здоровьем. Он прожил в Дамаске все годы сирийского конфликта. Родственники пытались отправить Дюндара для лечения в Турцию, но не смогли, поскольку наследник отказывался от такого шага.

46-м главой дома Османов станет родившийся в 1932 году Харун Османоглу, младший брат Дюндара. Он также родился и вырос в Сирии, но сейчас живет в Стамбуле и участвует в турецкой общественной жизни.

В мире Ближний Восток Турция В мире Ближний Восток Сирия

Главное сегодня

Путин оценил темпы газификации страны
Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом
В "Газпроме" сообщили о риске остановки "Северного потока-2"
Прокуратура КЧР назвала возможную причину схода лавины в Домбае
Роспотребнадзор заявил о 100-процентной эффективности "ЭпиВакКороны"
В США готовятся к вооруженным выступлениям граждан
Как в разных странах продолжают бороться с пандемией "короны"