В Эстонии два человека умерли после вакцины Pfizer

В Эстонии два пожилых человека скончались после прививки от коронавируса Pfizer/BioNtech, еще в 87 случаях у людей возникли побочные эффекты. Об этом сообщает местная газета "Постимеэс" со ссылкой на Лекарственный департамент республики.

Как отмечает издание, в Эстонии стали вакцинировать людей в домах престарелых на прошлой неделе. "Департаменту известно о двух случаях смерти вакцинированных пожилых людей (85 и 91 год). Побочных эффектов после вакцинации у них не возникло (в том числе температуры и рвоты) и, по оценке врачей, в этих двух случаях связи с вакциной нет", - сообщает "Постимеэс".

Кроме того, в Лекарственный департамент поступили сообщения о том, что после вакцины Pfizer некоторые люди ощущали жар, отмечали нарушение чувствительности и равновесия, повышение аппетита, головокружение. В одном случае человек нуждался в лечении. Все побочные эффекты прошли.

"Расстройства чувствительности лица (онемение кожи лица, губ или языка, мурашки, зуд) описали в шести случаях. Симптомы исчезли через несколько дней без лечения", - отмечается в материале.

Напомним, что вакцинирование от коронавируса началось в Эстонии с 27 декабря. К этому моменту прививки были сделаны более 18 тысячам человек.

За все время пандемии в Эстонии выявлено более 37 тысяч случаев заболевания, умерли 333 человека.