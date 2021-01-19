В Финляндии из тюрем выпустили не тех заключенных

Из финских тюрем за последние полгода незаконно вышли двое заключенных. Об этом сообщает финский информационный портал "Юле".

В обоих случаях нарушители предъявляли охранникам документы тех заключенных, срок наказания которых только что истек. Первое такое нарушение произошло в тюрьме города Пирканмаа, второй - в Вантаа. Оба сбежавших таким образом заключенных были задержаны через несколько дней после побега. Им предъявлены обвинения.

Самое интересное, что охранники не будут наказаны за свою халатность. Проверка их действий показала, что охрана финских тюрем не имеет письменных инструкций относительно процедуры освобождения заключенных. Поэтому в самое ближайшее время ведомство исполнения наказаний разработает такой документ.