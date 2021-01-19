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19.01.2021 20:19
Рубрика: В мире

Респиратор всем поможет?

В ФРГ обсуждают идею обязать граждан носить фильтры FFP2 вместо обычных масок
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8360)
В Германии пока не видно конца жесткому карантину, который, скорее всего, не закончится в январе. По данным СМИ, канцлер Меркель вместе с премьерами земель готовится в очередной раз продлить ограничения общественной жизни до 15 февраля.
Жителей Баварии теперь не пускают в магазины без респираторов с высокой степенью защиты. Фото: Reuters Жителей Баварии теперь не пускают в магазины без респираторов с высокой степенью защиты. Фото: Reuters
Жителей Баварии теперь не пускают в магазины без респираторов с высокой степенью защиты. Фото: Reuters

Из-за распространения "британского" штамма коронавируса немецкое правительство собирается пока оставить закрытыми школы и детские сады. А еще на повестке - предложение распространить на всю Германию опыт Баварии, где с начала этой недели обязали жителей носить в общественном транспорте и в магазинах респираторы типа FFP2 вместо масок.

Фото: China Daily via REUTERS
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Впрочем, пока идея не находит поддержки во всех регионах. Да и сами баварцы от нее не в восторге. Во-первых, многие успели запастись аптечными масками или тканевыми аксессуарами, чтобы использовать их не один раз. Во-вторых, фильтры FFP2 стоят дороже. Как пишет газета FAZ, один такой респиратор немецкого бренда продается в аптеках за 2,5 евро. Однако их уже раскупили, а в интернете цена вопроса 6 евро.

Поскольку менять их надо каждые восемь часов, каждому баварцу защита рта и носа обойдется в сто с лишним евро в месяц. Правда, власти Баварии уже пообещали бесплатно раздать 2,5 миллиона респираторов малоимущим гражданам, не имеющим постоянного заработка, а также всем, кому за 60, и другим лицам из групп риска. Неожиданные трудности возникли и у... обладателей бороды. Глава общества исследования аэрозолей Кристоф Айсбах заявил, что им придется бриться - другого пути нет.

Или сразу противогаз?

В Роспотребнадзоре отмечают, что тех мер защиты, которые уже были введены, вполне достаточно.

"Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 16 октября прошлого года регламентировано обязательное ношение масок в общественных местах", - напоминает ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Как рассказал "РГ" врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, респираторы в основном используются врачами. "В медицине существуют две ситуации, когда нужно применять средства индивидуальной защиты. Первая ситуация - это когда мы создаем стерильную зону вокруг пациента. Например, в операционной, перевязочной, в смотровых кабинетах. Поэтому применяются медицинские маски, так как маска предназначена именно для предотвращения попадания инфекции от человека в окружающую среду", - пояснил Болибок. По его словам, если человек с вирусом носит маску, то вероятность того, что он заразит окружающих, снижается в 25 раз. А если маску носит здоровый человек, но вокруг него ходят люди, которые выделяют вирусы, то вероятность заражения снижается в 10 раз. Иными словами, маски в первую очередь нужно носить уже заболевшим.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Иммунолог объяснил, смогут ли респираторы защитить от коронавируса

Говоря о респираторах, Болибок подчеркнул, что они предназначены прежде всего для того, чтобы защитить человека от попадания к нему вирусов и инфекций. "Респираторы применяются в агрессивной среде. Не зря же врачи из "красной зоны" носят усиленные средства индивидуальной защиты, в том числе респираторы, - добавляет он. - Ведь они находятся в палатах с больными, которые выделяют аэрозоль, содержащий коронавирус". Болибок признает, что у респираторов более высокая степень защиты, чем у маски. Но если респиратор наденет носитель вируса, то через клапан он может выдыхать его частички в окружающую среду.

По данным минпромторга, российская промышленность сегодня может выпускать каждый день более 30 тысяч респираторов. В рознице они стоят от 130 до 2000 рублей и выше, в зависимости от модификации, количества слоев и фильтра, а также одноразового или многоразового использования. Существует три степени защиты респираторов. Они указывают на важнейшие характеристики изделий: предельную концентрацию опасных частиц, при которой оно эффективно; степень очистки воздуха; размер частиц пыли или аэрозолей, от которых способен защитить респиратор; предельное время использования. В аптеках есть респираторы китайского, российского производства и со степенями защиты FFP-2 (средняя) и FFP-3 (максимальная, далее идут противогазы).

Подготовили Ольга Игнатова, Светлана Ментюкова

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