В генконсульстве РФ в Нью-Йорке отключили 30 телефонных линий

В генконсульстве РФ в Нью-Йорке, находящемся в центре Манхэттена, отключены порядка 30 телефонных линий, по-прежнему наблюдаются перебои с интернетом, цитирует ТАСС представителя дипмиссии Алексея Топольского.

По его словам, не функционируют почти все линии телефонной связи, имеющиеся в генконсульстве. Кроме того, сотовая связь тоже работает с перебоями.

Как сообщил Топольский, генконсульство в настоящее время пытается решить проблему, находясь в контакте с телефонной компанией, поставщиком услуг сотовой связи и интернет-провайдером.

Всех, кому надо связаться с российской дипмиссией в Нью-Йорке, просят обращаться по электронной почте.

Причина отсутствия связи по-прежнему неясна. Как отметили российские дипломаты, раньше такой ситуации не возникало ни разу с момента открытия генконсульства РФ в Нью-Йорке в 1994 году.