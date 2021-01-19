В Испании суды решают вопрос о вакцинации

В Испании через суд принимаются решения о вакцинации. Правда, речь идет только о недееспособных пожилых людях, проживающих в домах престарелых. За последние несколько дней в разных частях страны было рассмотрено два таких дела.

И в Сантьяго-де-Компостела, расположенном северо-западе, и в Севилье, находящейся на юге пиренейского королевства, суды обязали сделать прививку пожилым людям, родственники которых выступали против этого. В одном из вердиктов отмечается, что 86-летняя женщина, хотя официально и не признанная недееспособной, "не может принять обоснованное и осознанное решение", поскольку "у нее нет возможности понять, что наиболее полезно для ее здоровья".

Такое решение пытался за нее принять ее сын, посчитавший, что возможные побочные эффекты от вакцинации могут нанести вред его матери. Он предлагал отложить прививку на более поздний срок, когда он будет уверен в безопасности используемого препарата.

Однако суд заявил, что побочные эффекты есть у любой вакцины, не только от коронавируса, противопоказаний для отказа от прививки судмедэксперты не выявили, а потому укол был признан "необходимой медицинско-санитарной мерой", поскольку последствия от заражения COVID-19 превышают тот риск, который несет вакцинация и побочные эффекты от нее.

"Это правда, что вакцинация сопряжена с риском, но не делать этого тоже рискованно. Эпидемия расширяется, опасность для жизни и здоровья высока. Речь идет о балансировании двух рисков и выборе меньшего зла", - отметил судья по другому такому же делу.

Примечательно, что все это произошло несмотря на то, что вакцинация от коронавируса в Испании является добровольной. В настоящее время уколы делают только медикам, социальным работникам, лицам, проживающим в домах престарелых, и некоторым инвалидам. Именно эти группы населения находятся в зоне риска, среди них отмечено больше всего заболевших COVID-19.

Согласно последним данным, в Испании с начала пандемии зарегистрировано 2,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, 53,7 тысячи человек скончались.