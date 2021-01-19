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19.01.2021 19:10
Рубрика: Власть

Посты в горах и на дорогах

В Карабах вернулись уже более 50 тысяч беженцев
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8360)
Минобороны России разместило на своем официальном сайте фотографии с одного из наблюдательных постов российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Судя по снимкам, сделанным в населенном пункте Мардакерт, службу там при всем желании простой не назовешь.

На фотографиях видно, что позиции со всех сторон окружены защитными конструкциями из габионов. Это такой блок из плотно упакованных в металлическую сетку камней. В Карабахе из них миротворцы делают стены и пускают по верху колючую проволоку. На одном из снимков из-за такого укрытия выглядывает башня бронемашины с пушкой и пулеметом.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Кроме того, военные построили наблюдательные вышки, откуда хорошо просматривается местность. Ее с помощью биноклей контролируют на несколько километров. А на дорогах установлены пункты пропуска и транспортного контроля.

Такой же есть и на въезде в пункт миротворцев. Хотя там висит плакат с весьма красноречивым лозунгом "Карабаху - чистое небо", о своей безопасности наши военные тоже не забывают. КПП охраняют два часовых в полной выкладке. Проход внутрь закрыт шлагбаумом и поднятым механическим щитком-барьером, который опускают только после проверки транспорта.

В таком усиленном режиме миротворцы служат в Нагорном Карабахе круглые сутки. Хотя выстрелов там сейчас не слышно, отзвуки недавней войны видны повсюду, и провокаций можно ожидать в любую минуту. Чтобы их предотвратить по всей линии соприкосновения, в Карабахе даже увеличили число наблюдательных постов миротворцев - с недавних пор их стало 27.

Впрочем, местные жители нашим военным верят и при их поддержке постепенно возвращаются к мирной жизни. Главная ее примета в Карабахе - все большее количество людей в городах и селах. Под присмотром российских миротворцев к родным очагам вернулись уже более 50 тысяч человек. Такие данные вчера сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, только за сутки наши военные обеспечили безопасную дорогу домой еще 175 беженцам. Они под присмотром миротворцев приехали на автобусах из Еревана в Степанакерт.

Чтобы люди не боялись подорваться на минах и снарядах, местность постоянно проверяют российские саперы. Главным образом этой опасной работой занимаются специалисты Международного противоминного центра Минобороны России.

Известно, что менее чем за два прошедших месяца они очистили от неразорвавшихся боеприпасов более 550 гектаров территории, свыше 205 километров дорог и почти 800 различных построек. Миротворцы обезвредили в общей сложности 23,7 тысячи взрывоопасных предметов.

МЧС

Дополнительная группа пиротехников МЧС России прибыла в Карабах с гуманитарной миссией.

На этот раз Ил-76 с сотрудниками центра "Лидер" и Ногинского спасательного центра на борту приземлился не в Ереване, а в азербайджанском городе Гянджа. Специалистам МЧС предстоит разминировать районы, которые по мирному соглашению возвращаются в состав Азербайджана.

Саперы усилят группировку ведомства, которая уже выполняет задачи по разминированию территорий в Агдамском районе.

Им в помощь прибыл и мобильный робототехнический комплекс разминирования на базе гусеничной машины MV-4 и автомобиль-мультилифт, предназначенный для безопасной перевозки тяжелых грузов.

Кроме того, сотрудники МЧС совместно с представителями министерства градостроительства Нагорного Карабаха продолжат проверки жилфонда. При помощи спасателей из России уже восстановлено более 300 объектов. Восстанавливаются еще 450 домов.

Подготовил Тимофей Борисов

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Проблема Нагорного Карабаха

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