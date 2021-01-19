В Китае обнаружен новый эпицентр заражения коронавирусом

Государственный комитет по здравоохранению КНР заявил 19 января, что в Китае обнаружен новый эпицентр заражений коронавирусом внутри страны. Им стала провинция Цзилинь (Гирин) на северо-востоке страны.

Это уже третья провинция страны, где за последние недели произошел резкий рост заболеваемости. Ранее вспышки были зафиксированы в провинциях Хэбэй (окружает Пекин) и Хэйлунцзянь (на крайнем северо-востоке Китая, граничит с российским Дальним Востоком).

Только за минувшие сутки в КНР выявили 118 случаев заболевания. Как сообщает Госкомитет по здравоохранению, из 118 новых подтвержденных случаев 12 - ввозные, остальные 106 - локальные. 43 из них были выявлены в провинции Цзилинь, 35 - в провинции Хэбэй, 27 случаев зарегистрированы в провинции Хэйлунцзян, и один в Пекине. Кроме того, выявлен 91 бессимптомный случай, 11 из них привезены из-за рубежа.

Всего же за время эпидемии в материковом Китае выявлены 88 454 случая коронавирусной инфекции. 82 432 человека выздоровели, 1387 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4635 умерли. Ввозных случаев - 4530, выздоровели 4256 человек.