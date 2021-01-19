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19.01.2021 19:19
Рубрика: Власть

Зверство под запретом

В КоАП предложено ввести штрафы за жестокое обращение с животными
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8360)
Министерство юстиции России обнародовало законопроект, предлагающий дополнить КоАП рядом статей, так или иначе защищающих братьев наших меньших. Например, отдельные штрафы вводятся для хозяев домашних животных: в том случае, если человек не будет соблюдать правила, например начнет плохо кормить своего любимца. Появятся в КоАП и санкции за жестокое обращение с животными, когда зверство человека не дотягивает до Уголовного кодекса, но требует наказания.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Скажем, никто не станет заводить уголовное дело за то, что гражданин просто пнул собаку. Но под КоАП такой поступок вполне может попасть. За жестокое обращение с животными будет грозить административный штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Фото: Департамента ЖКХ Москвы.
Столичным приютам для животных помогают три тысячи волонтеров

"Введение административной ответственности за жестокое обращение с животными - мера вынужденная и крайне необходимая, - полагает организатор федеральной "горячей линии" по защите животных Дмитрий Гулиев. - К нам на "горячую линию" ежедневно поступает порядка ста звонков со всей страны, значительная часть - по фактам убийств и истязаний домашних питомцев. Мы реагируем, направляем запросы и по большей части получаем отписки и постановления об отказе в возбуждении уголовных дел. И причина не только в том, что статья 245 УК "Жестокое обращение с животными" появилась только в 2017 году и у правоохранителей просто нет по ней практики, но и в том, что подобные дела для многих кажутся второсортными, неважными, хотя, разумеется, это не так".

В свою очередь, хозяин, который морит свою собаку голодом, а также любительница кошек, превратившая благоустроенную квартиру в грязный зверинец, в перспективе рискуют попасть под новую статью КоАП, предусмотренную именно для нерадивых владельцев животных. Для плохого собачника или слишком любвеобильного кошатника будет предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Оштрафовать на 5 тысяч рублей смогут, например, хозяина собаки, который морит ее голодом

Председатель комиссии Ассоциации юристов России по экологии и окружающей среде Александр Шинкаренко напомнил, что в конце 2018 года был принят Закон "Об ответственном обращении с животными...". Он ввел в том числе требования к содержанию животных. Владелец обязан обеспечивать надлежащий уход за животными: это не просто слова, а норма закона.

Власть Право Административное право

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