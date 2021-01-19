В КоАП предложено ввести штрафы за жестокое обращение с животными

Министерство юстиции России обнародовало законопроект, предлагающий дополнить КоАП рядом статей, так или иначе защищающих братьев наших меньших. Например, отдельные штрафы вводятся для хозяев домашних животных: в том случае, если человек не будет соблюдать правила, например начнет плохо кормить своего любимца. Появятся в КоАП и санкции за жестокое обращение с животными, когда зверство человека не дотягивает до Уголовного кодекса, но требует наказания.

Скажем, никто не станет заводить уголовное дело за то, что гражданин просто пнул собаку. Но под КоАП такой поступок вполне может попасть. За жестокое обращение с животными будет грозить административный штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

"Введение административной ответственности за жестокое обращение с животными - мера вынужденная и крайне необходимая, - полагает организатор федеральной "горячей линии" по защите животных Дмитрий Гулиев. - К нам на "горячую линию" ежедневно поступает порядка ста звонков со всей страны, значительная часть - по фактам убийств и истязаний домашних питомцев. Мы реагируем, направляем запросы и по большей части получаем отписки и постановления об отказе в возбуждении уголовных дел. И причина не только в том, что статья 245 УК "Жестокое обращение с животными" появилась только в 2017 году и у правоохранителей просто нет по ней практики, но и в том, что подобные дела для многих кажутся второсортными, неважными, хотя, разумеется, это не так".

В свою очередь, хозяин, который морит свою собаку голодом, а также любительница кошек, превратившая благоустроенную квартиру в грязный зверинец, в перспективе рискуют попасть под новую статью КоАП, предусмотренную именно для нерадивых владельцев животных. Для плохого собачника или слишком любвеобильного кошатника будет предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Оштрафовать на 5 тысяч рублей смогут, например, хозяина собаки, который морит ее голодом

Председатель комиссии Ассоциации юристов России по экологии и окружающей среде Александр Шинкаренко напомнил, что в конце 2018 года был принят Закон "Об ответственном обращении с животными...". Он ввел в том числе требования к содержанию животных. Владелец обязан обеспечивать надлежащий уход за животными: это не просто слова, а норма закона.