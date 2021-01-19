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Рубрика: В мире

В Марокко выявили первый случай "британского" штамма коронавируса

Фото: AP Photo / Mosa'ab Elshamy Фото: AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Фото: AP Photo / Mosa'ab Elshamy

Министерство здравоохранения Марокко сообщило о выявлении на территории страны первого случая "британского" коронавируса. Штамм был обнаружен в порту северного города Танжер у марокканца, который прибыл из Ирландии на борту судна через французский порт Марсель.

Фото: AP Photo / Anis Belghoul
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"Какие-либо симптомы у заболевшего пока отсутствуют. В данный момент он находится на лечении в Касабланке", - приводит подробности ТАСС.

По данным на вечер 18 января, в Марокко с начала пандемии общее число инфицированных превысило 460 тысяч. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в регионах Касабланка - Сеттат, Рабат - Сале - Кенитра, Сус-Масса, Танжер - Тетуан - Эль-Хосейма, Марракеш - Сафи. Седьмого января власти Марокко в очередной раз продлили действие режима чрезвычайного положения. Предварительно до десятого февраля.

В мире Африка Марокко Пандемия коронавируса COVID-19

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