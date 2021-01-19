В Минске пройдет "Фестиваль европейского кино"

С 20 по 31 января на минском "Фестивале европейского кино" покажут первоклассные игровые и документальные фильмы от Берлина до Венеции.

На главных экранах столицы покажут фильмы, которые на протяжении прошлого года покоряли фестивальные площадки мира, восхищали, озадачивали публику, служили предметом споров и восторгов.

Программа насыщена подборкой семейного кино и документалистики ведущих европейских киношкол. "Фестиваль европейского кино" представлен 41 картиной из Германии, Франции, Австрии, Бельгии, Нидерландов, Португалии, Чехии, Италии, Скандинавии, стран Балтии Юго-Восточной и Восточной Европы. Все они - участники престижных мировых кинофестивалей, которые помогут лучше понять современную европейскую культуру, а также не соскучиться тем, кому так не хватало нового авторского кино.

В то время, когда весь мир живет в условиях локдаунов и закрытых границ, образы, обладающие магией жизни, и голоса художников должны преодолевать барьеры и объединять мир. Их важные мысли и идеи откроют взгляд на реальность, в которой мы живем.

Для любителей немецкой культуры в программе представлено много картин из Германии, а "Соперник" Маркуса Ленца станет фильмом открытия фестиваля. Эта картина расскажет о непредсказуемом и неожиданном любовном треугольнике.

Фильм впервые представлен на МКФ в Пусане. Превосходная съемка картины дополнена отличными актерскими работами и держит в напряжении до самого финала.

В программе игрового кино - социальные драмы, любовные приключения, фантазии и основанные на реальных событиях истории. Они расширят наше представление о мире и помогут понять самих себя. В документальной программе - актуальные проблемы и размышления о вечном, гении и провокаторы, мудрые старики и дерзкие юноши, Кубрик, Тарковский и наши современники. В подборке документального кино представлены и редкости в виде документальных комедий и даже док-анимации, а еще - лучшие фильмы студентов киношкол Германии, Италии, Хорватии, Словакии.

Показы будут сопровождаться мерами эпидемиологической безопасности.