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19.01.2021 16:11
Рубрика: В мире

В ООН обсудят нарушения прав человека в Австралии

Текст: Алексей Чуриков

Совет по правам человека ООН в Женеве на этой неделе изучит отсутствие прогресса в области защиты прав человека в Австралии. Правительству страны предстоит ответить на вопросы, сформулированные государствами-членами ООН. В частности, о дискриминации по признаку этнической, расовой, культурной или религиозной принадлежности, главной жертвой которой становятся коренные народы и мигранты из африканских стран. Проявления этого наблюдается в том числе в публичной сфере, в политических дебатах и средствах массовой информации.

Границы Австралии могут остаться закрытыми до 2022 года

Швеция и Уругвай выразили обеспокоенность чрезмерной представленностью в австралийских тюрьмах выходцев из числа коренных народов. Аборигены и жители островов Торресова пролива составляют 28% от всех заключенных в Австралии, но при этом - всего 3,3% от общего населения страны. Нерешенным остается и целый комплекс законодательных вопросов, которые позволили бы коренным жителям континента в полной мере участвовать в общественной и политической жизни страны. В документе также отмечается, что конституция Австралии вовсе не предусматривает никакой защиты от расовой дискриминации.

Германия попросила по пунктам изложить конкретные причины, которые не позволили австралийским властям внести изменения в систему ювенальной юстиции и повысить возраст уголовной ответственности для детей с нынешних 10 лет до 14. Нынешнее положение дел в этой сфере, говорится в документе, не соответствует Конвенции о правах ребенка.

В мире Океания Австралия Международные организации ООН

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