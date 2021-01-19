В прокат выходит российский фильм о том, где можно купить любовь

Последние годы показывают, что в российском кино заметным явлением стали дебюты. Влияние ли это новой государственной политики в этом направлении или подрастает новое поколение кинематографистов, которое вкладывает в свои фильмы порой даже больше, чем они могут уместить, а, возможно, одно в сочетании с другим...

Как бы то ни было, на фоне больших картин, которые борются между собой за крупные сборы в эпоху пандемии, в прокат выходит еще одна - дебют "Корпорация Ad Libitum". Имя его режиссера - Полины Ольденбург - пока не звучит так громко, как имена Оксаны Карас, Нигины Сайфуллаевой, Анны Меликян, Натальи Мещаниновой - новой волны женщин этой профессии в нашем кинематографе, но, безусловно, заслуживает того, чтобы его взять на заметку, а к фильму - присмотреться. Тем более, что он уже успел побывать на таких фестивалях, как "Окно в Европу", "Амурская осень" и других. И, кстати, в Благовещенске, на "Амурской осени" в 2019-м году, жюри присудило ему Гран-при.

Главный герой картины "Корпорация Ad Libitum", которая появится в кинотеатрах 21 января, телевизионный журналист, у которого много свободного времени. Персонаж Шамиля Хаматова успевает и сюжеты сделать, и расследования провести, и работать лицом канала, при этом ежедневно встречаться с друзьями, играть с ними в "Мафию", проводить время на теннисных кортах и даже собирается жениться. Да, он блатной, любимчик жизни, и ему, как и другим его состоявшимся ровесникам, не хватает острых ощущений - иначе откуда потребность играть в "Мафию", например. А что дает самые острые и незабываемые ощущения жизни, кроме "остросюжетной" работы? Конечно же, любовь. И тут создатели картины вступают на путь, указанный в книге "Клуб самоубийц" писателя Роберта Льюиса Стивенсона и последующих за ней фильмах, а путеводной звездой им служит сериал "Черное зеркало", поскольку без новых технологий в применении к такому понятию, как любовь - в наше время - никак. Игорь Петренко играет главу некоей таинственной корпорации, которую путем сложных расследований находит главный герой. Вначале можно подумать, что это - элитная служба знакомств - наподобие той, что была у Петра Листермана в 90-е годы. Но нет, берите повыше. Брачные агенства обещают удачные союзы, иногда - деловые. А корпорация с названием, которое в переводе с латыни означает "по собственному усмотрению" - предлагает герою именно то чувство, которое необходимо лично ему, именно тот недостающий кусочек паззла, что должен помочь его жизни сложиться. На первый взгляд. На самом деле все наоборот - жизни разрушаются одна за другой.

Создатели фильма выбрали фоном, второй линией ход, в котором герои рассказывают, словно на собеседовании, почему у них не сложились отношения. Один, например, живет с мамой и не хочет впускать в свою жизнь постороннего человека, другой - считает, что любят только его деньги, третьего кинула девушка, и он больше никому не верит, и так далее. Однако, все они надеются, и дело тут не в количестве денег, и не в поиске развлечения - на то, что встретят кого-то, кто поможет им быть счастливыми. Герой Игоря Петренко - опытный психолог. Он предлагает первую встречу по простейшей маркетинговой уловке - совершенно бесплатно. Но порой для того, чтобы подсесть на "наркотик", нужно попробовать его один лишь раз. И успешный журналист не может избежать искушения. Ведь он - азартен!

Полина Ольденбург поместила в фильм свое альтер-эго. Невеста главного героя в исполнении Евгении Крегжде иногда кажется очень похожей на режиссера - создан тот же тип. Она - художница, при этом - сильный "интуит", и может в своих работах предвидеть ситуацию. Любящая, доверчивая... Хочется написать понимающая, но как раз она не понимает, что происходит с ее женихом. Возможно, его понимает лучший друг - Фил. Но у него совсем другой подход к жизни и чувства.

Полина Ольденбург - еще и поющий режиссер, лидер рок-группы - в картине есть эпизод, когда герои идут на концерт, а в крошечной роли - певицы - выступает она сама. Все эти пересечения в картине не просто так - они говорят о том, насколько для молодого режиссера фильм личный. А по-другому - нельзя, иначе зритель почувствует фальшь. В картине есть и наивность, и простота, но неискренности - нет. Поэтому смотреть ее легко и интересно. Кроме того, всегда можно поставить себя на место героев, мысленно пройти "собеседование" и понять, хочется ли любви, какой и почему. И сравнить свои желания и возможности с теми, что есть у героев. И разобраться с самым главным из них: он приобрел или потерял, заплатил высокую цену или легко отделался? Вопросов возникнет много.

… Если бы подобную картину снимал, скажем, Тимур Бекмамбетов или за ней стоял крупный интернет-сервис, можно было бы ее сделать интерактивной. Как фильм "Игрок", например, который вышел в конце прошлого года. Тогда зритель, к примеру, мог бы выбрать своего героя, его историю любви и проследовать за ним в некое ответвление. У работы Полины Ольденбург есть потенциал "разветвиться" и разрастись. А это ценится в наше время не меньше, чем искренность рассказа.