Во вторник были поданы документы на государственную регистрацию еще одной - третьей по счету - вакцины от коронавирусной инфекции, созданной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, - об этом сообщили "РГ" в научном центре. Назвали вакцину "КовиВак".

Процесс регистрации обычно занимает четыре недели - за это время не только проводится экспертиза качества препарата по специально отбираемым образцам, но и досконально проверяются условия его производства, включая и методику контроля.

"Технологическая линия уже полностью готова к производству. Мы выделили под "КовиВак" отдельный участок, полностью закончили его оборудовать, наши мощности позволяют производить 7,5 млн доз вакцины в год", - пояснил "РГ" директор Научного центра имени Чумакова, член-корреспондент РАН - Айдар Ишмухаметов.

К слову, у Центра имени Чумакова - мировой авторитет именно в производстве иммунобиологических препаратов. Это единственная производственная площадка в России, аккредитованная ВОЗ. Центр экспортирует свои вакцины против желтой лихорадки в более чем 50 стран мира.

"КовиВак" создавалась "классическим" методом, который используется при производстве большинства используемых сегодня вакцин, - пояснил Айдар Ишмухаметов. - Она создана на основе целого инактивированного (иногда говорят "убитого") коронавируса - поэтому она и называется цельновирионной. Организм при введении такой вакцины распознает антигенный состав вируса, запоминает его и в будущем, при контакте с ним, уже будет готов ко всем его проявлениям. Поскольку использован вирус целиком, а не только фрагмент его генома, мы считаем, что "КовиВак" будет эффективна и против мутировавших штаммов коронавируса. Вызываемый ею иммунный ответ будет "покрывать" и изменения в геноме вируса, которые сегодня наблюдают ученые разных стран. То есть у нас нет сомнений, что это надежная вакцина. Вакцины такого типа, к слову, используют для иммунизации самых уязвимых групп - детей, пожилых, людей с ослабленным иммунитетом и хронических больных".

"КовиВак" создавалась классическим методом - на основе цельного "убитого" вируса

Регистрация должна завершиться в середине февраля, и после этого начнется производство вакцины. А доступной для прививок, с учетом логистики и организации доставки в регионы, она станет в марте-апреле.

Между тем

Теперь записаться на вакцинацию от COVID-19 возможно через Единый портал госуслуг и даже с помощью мобильного приложения, для этого достаточно иметь упрощенную учетную запись, сообщили в Минцифры России. Пока сервис работает в тестовом режиме в регионах, где медучреждения уже подключились к единой системе. До конца месяца в министерстве обещают упростить порядок записи - в виде отдельной специальной формы.

"В тестовом режиме при обращении через Госуслуги к сервису "Запись на прием к врачу" гражданин сможет выбрать доступные пункты для вакцинации в тех регионах, где медорганизации корректно выполнили необходимую техническую настройку. Запись доступна и в мобильном приложении "Госуслуги"", - сообщили в Минцифры. Для записи также можно просто кликнуть по баннеру и сразу попасть на нужную форму.

"Необходимые для записи данные автоматически заполняются на интерактивной форме записи, если ранее они были указаны пользователем на портале. Если же данные в профиле на Госуслугах отсутствуют, требуется заполнить ФИО. При желании на портале можно вести дневник самонаблюдения. Напоминания о том, что пора вбить данные о самочувствии, придут автоматически в установленные дни.

После второй прививки на Госуслугах будет оформлен электронный сертификат вакцинации, его при необходимости можно будет предъявлять в виде QR-кода в мобильном приложении Госуслуг.