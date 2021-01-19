В России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Летом заболеваемость может серьезно снизиться.

Эксперт считает, что могут отмечаться волнообразные колебания суточной заболеваемости. "Но поскольку Россия занимает большую территорию и условия распространения инфекции во всех регионах разные, можно предположить, что пик заболеваемости уже пройден", - отмечает Пшеничная. По ее словам, часть населения уже переболела, кроме того, постепенно увеличивается число вакцинированных от COVID-19.

Пшеничная пояснила, что коронавирус приобретает черты сезонной инфекции. Об этом на прошедшем Гайдаровском форуме говорила и глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, полностью коронавирус не исчезнет, а станет такой же инфекцией, как и грипп. Пшеничная сказала, что ближе к весне или весной может быть небольшой рост числа случаев инфицирования, как это обычно бывает с сезонной заболеваемостью. А к лету циркулирование вируса замедлится.

Интересно также, что в России хоть и нашли полторы тысячи мутаций коронавируса, своих основных свойств он не изменил. "Отмеченные на территории нашей страны мутации не влияют на значимые изменения течения болезни", - пояснили "РГ" в Роспотребнадзоре. Там уточнили, что уже прочитаны полные геномы более полутора тысяч изолятов нового коронавируса, которые были выделены в разные временные точки от начала выявления патогена на территории страны.

"Биоинформатический анализ полных геномов свидетельствует о достаточно высокой генетической однородности циркулирующих штаммов и об отсутствии значимых изменений. По имеющимся данным и результатам исследований, новый коронавирус отличается относительно низкой скоростью накопления мутаций - большинство известных геномов отличаются друг от друга небольшим количеством точечных замен, а число отличий от исходного варианта не превышает 30 на 29 900 нуклеотидов", - добавили в Роспотребнадзоре.