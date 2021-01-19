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Рубрика: Digital

Вне игры

В России дефицит игровых приставок
Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8360)
На рынке дефицит нового поколения игровых консолей - Xbox Series X и PlayStation 5. Устройства невозможно найти в продаже у официальных ретейлеров, а интернет-магазины и перекупщики продают их по цене, минимум в два раза выше официальной.
PlayStation 5 стоит ждать в свободной продаже не раньше весны. Фото: sony.com PlayStation 5 стоит ждать в свободной продаже не раньше весны. Фото: sony.com
PlayStation 5 стоит ждать в свободной продаже не раньше весны. Фото: sony.com

На "Яндекс.Маркете" минимальная цена на PlayStation 5 в интернет-магазине составляет 61 250 рублей, максимальная доходит до 73 350 рублей и это при официальной цене в 46 999 рублей. Аналогичная ситуация с Xbox: при официальной цене в 45 590 рублей в интернет-магазинах она продается в среднем за 70 тысяч рублей.

Фото: iStock
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На порталах объявлений цены чуть ниже, но все равно выше официальных. "Средняя цена приставки Xbox Series X на Avito в России составляет 50 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе компании. - Консоль PlayStation 5 продают в среднем за 60 тысяч рублей". При этом спрос на приставки в середине января снизился по сравнению с каникулами: на Xbox на 12%, на PlayStation - на 6%.

"Поставки консолей нового поколения в Россию не прекращались, но наблюдается повышенный спрос Xbox Series X|S. Мы работаем с нашими ретейл-партнерами над тем, чтобы ускорить поставки консолей", - рассказали в Microsoft. Представитель Sony не ответил на запрос "РГ".

Повышенный спрос на приставки фиксируют и ретейлеры. По словам Михаила Догадина, вице-президента по закупкам и развитию компании "Связной", первая партия PlayStation 5 была выкуплена в течение 10 минут с начала продаж.

Перекупщики продают новинки в два раза дороже

По прогнозу игрового журналиста Дениса Русакова, в свободной продаже консоли Sony появятся в марте-апреле, а Xbox стоит ждать в феврале.

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