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19.01.2021 21:20
Рубрика: Общество

Прививка зайдет на портал

В России началась массовая вакцинация от коронавируса
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Неделя № 10(8361)
В России стартовала массовая добровольная бесплатная вакцинация от коронавируса. "Теперь прививку могут сделать все желающие, а не только люди из группы риска. Для этого открываются дополнительные пункты вакцинации. В некоторых регионах уже начали привлекать и частные медицинские организации", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин: Теперь прививку могут сделать все желающие, а не только люди из группы риска. Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС Михаил Мишустин: Теперь прививку могут сделать все желающие, а не только люди из группы риска. Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС
Михаил Мишустин: Теперь прививку могут сделать все желающие, а не только люди из группы риска. Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

Важно при этом, добавил он, чтобы везде соблюдались меры предосторожности, от чего зависит здоровье людей и эпидемиологическая обстановка в каждом конкретном регионе. Мишустин попросил губернаторов лично следить за тем, как идет иммунизация от коронавируса на их территориях.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Запись на вакцинацию организована в том числе через портал госуслуг. Пока что это сделано в тестовом режиме, но в ближайшее время, заверил премьер, система должна заработать в полном объеме. Ее внедрение позволит эффективнее планировать работу поликлиник, избежать очередей, сэкономить время тем, кто приходит на прививку, считает глава кабмина.

- Через сайт по завершении второго этапа вакцинации можно будет оформить электронные сертификаты о ее прохождении. Сейчас правительство прорабатывает вопрос международного признания сертификатов, - сообщил Михаил Мишустин.

Глава минздрава Михаил Мурашко отметил хорошую организацию работы через портал государственных услуг в Москве, Московской, Белгородской, Сахалинской областях и Хабаровском крае. "Это регионы, которые являются лидерами по внедрению этого удобного для населения решения", - сказал он.

Производство вакцины в достаточном объеме - сейчас первостепенная задача, ключевое условие эффективного проведения массовой прививочной кампании, заявил премьер-министр. "Чем быстрее будет выработан коллективный иммунитет, тем скорее прекратится распространение инфекции", - подчеркнул он. Зампредам правительства поручено находиться в постоянном контакте с разработчиками и производителями вакцины, оперативно решать все вопросы.

Запись на вакцинацию организована в том числе через портал госуслуг

"Ситуация с коронавирусом остается непростой, хотя в большинстве субъектов Российской Федерации она постепенно стабилизируется", - сказал Мишустин. По его словам, нужно и дальше контролировать обстановку, следить за тем, чтобы в регионах сохранялся резерв коек и были запасы медицинских препаратов.

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что все больше больных коронавирусом выявляется в сельских населенных пунктах, а не в крупных городах. "Именно туда мы направляем сейчас свои усилия для контроля всех способов профилактики, наличия средств индивидуальной защиты, для того, чтобы минимизировать пути передачи и риски распространения в небольших населенных пунктах, где такая ситуация складывается на сегодняшний день", - сообщила она.

В профессиональных группах снижается интенсивное распространение заболевания среди работников образования, здравоохранения и государственных служащих. Высокие показатели заболеваемости остаются среди работников транспорта, сельского хозяйства, торговли и вахтовиков.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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