В России появится стандарт "Цифровой школы"

Учителям - планшеты, ученикам - доступ к качественным цифровым урокам, школам - компьютеры и телевизоры со Smart TV, видеонаблюдение, точки Wi-Fi. Все это войдет в стандарт "Цифровой школы", который предлагается утвердить совместным приказом минпросвещения и минцифры. Документ опубликован для общественного обсуждения.

Не менее 60% учителей должны быть обеспечены ноутбуком или планшетом. Фото: РИА Новости

В нем очень подробно прописано, каким современным оборудованием необходимо оснащать школы. Начиная от программного обеспечения и функций, заканчивая размером экранов компьютеров и планшетов, объемом их памяти, количеством USB-портов и другими техническими характеристиками. Коммутаторы, контроллеры, источники бесперебойного питания, IP-камеры прописаны "от и до".

- Оснащение образовательных организаций в соответствии со стандартом направлено на создание инфраструктуры, которая позволит применять инструменты электронного обучения в дополнение к традиционным классно-урочным занятиям, обеспечит равный доступ к образовательному процессу для обучающихся вне зависимости от места их проживания, - говорится в документе.

Он включает не только сухое "техническое задание", но и объясняет, для чего все это нужно. Планируется, что не менее 25% учебных кабинетов в школах будут оснащены средствами организации видео-конференц-связи, средствами видеонаблюдения. Не менее чем в 30% школьных кабинетов появятся средства отображения информации (как вариант - проекторы, телевизоры со Smart TV, другие интерактивные системы).

В школе - не менее одного стационарного и одного мобильного компьютерного кабинета.

- Не менее 60% учителей должны быть обеспечены персональным устройством для обеспечения образовательного процесса и ведения педагогической деятельности, - говорится в документе.

При этом учителя могут быть обеспечены ноутбуком или планшетом. В технических характеристиках для планшетов прописано, что на них должна быть установлена российская мобильная операционная система.

А во всех классах, школьной библиотеке, учительской, в актовом зале, столовой, вестибюле, коридорах, рекреациях должна быть "уверенная" зона покрытия Wi-Fi.

Это приведет к тому, что все учителя и ученики будут иметь доступ к сервисам для работы с цифровым образовательным контентом.

Вот еще несколько важных целей:

- не менее 20% занятий проводится с использованием цифрового образовательного контента;

- не менее 10% лабораторных и практических работ проводится с использованием интерактивных электронных образовательных материалов, в том числе виртуальных лабораторий, симуляторов и т.д.;

- не менее 10% занятий проводится с использованием компьютерного класса.

Отдельная глава в документе посвящена системе видеонаблюдения, которая используется в том числе для обеспечения безопасности в школах и проведения государственной итоговой аттестации. То есть на ЕГЭ.

- Система видеоаналитики должна позволять в круглосуточном режиме осуществлять мониторинг образовательного процесса, а также осуществлять распознавание лиц, фиксировать количество вошедших и вышедших, контролировать оставленные предметы, скопление людей, дым и огонь, - говорится в документе. - Необходимо обеспечить запись и хранение данных с видеокамер на видеорегистраторе и/или сервере образовательной организации.

Когда и в каких школах все это будет внедряться? Здесь нужно вспомнить, что в декабре 2020 года вышло Постановление Правительства РФ "О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды". Он продлится до конца 2022 года. Внедрением будут заниматься минпросвещения, минцифры, органы исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления. Постановление реализуется в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование". Эксперимент планировалось запустить в нескольких регионах России (обсуждалось участие 15 регионов). Но в перспективе 2024 года, как сообщали в минпросвещения, "Цифровая образовательная среда" позволит при необходимости использовать современные цифровые образовательные технологии в дополнение к традиционным по всей стране.

Кстати

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ответил на вопрос от нашего партнера - газеты "Районные вести" из станицы Тацинской Ростовской области.

Спрашивают читатели из станицы Тацинской Ростовской области: "Уровень доходов во многих селах не позволяет иметь в одной семье несколько смартфонов, а тем более компьютеров. А если учеников в семье несколько? А если в семье единственный телефон - кнопочный? Если ребенок не имеет смартфона - разве может быть эффективным дистанционное обучение?"

Сергей Кравцов: Да, действительно, проблема с обеспечением техникой особенно остро стояла в марте прошлого года. И мы сообща, вместе с партией "Единая Россия" и Агентством стратегических инициатив, обеспечивали в пандемию нуждающиеся семьи компьютерной техникой. Более 500 тысяч компьютеров, ноутбуков, планшетов были безвозмездно переданы в семьи. И эта работа будет продолжена и в 2021 году.

Кроме того, в рамках нацпроекта "Образование" 33 тысячи школ будут обеспечены необходимым компьютерным оборудованием. Это три четверти от всех школ страны. До конца 2021 года все школы страны планируется подключить к высокоскоростному интернету, 100 мегабит - для городской школы и 50 мегабит - для сельских школ. Также в рамках нацпроекта мы обеспечим все сельские школы, а это 27 тысяч школ, оборудованием для преподавания предметов естественно-научного цикла. Мы сделали это именно для того, чтобы у нас было единое образовательное пространство. Не важно, в Ростовской области, в Москве или в другом регионе учится школьник. Он должен получать качественное образование.