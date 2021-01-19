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19.01.2021 12:32
Рубрика: Общество

Самарским школьникам справки после болезни будут выдавать онлайн

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

В Самарской области введут систему онлайн-выдачи справок о выздоровлении школьникам. Таким образом власти хотят помочь родителям - избавить их от необходимости ходить в поликлинику с уже здоровыми детьми и разгрузить очереди в самих больницах.

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Справка после болезни для школьников в Самарской области обязательна с началом этого учебного года. До пандемии без нее можно было пропускать до трех дней занятий, а теперь этот медицинский документ нужен даже в случае пропуска одного дня.

То есть заболевшему ребенку на первичный прием придется сходить в поликлинику по месту прикрепления ОМС, а вторичный, если на взгляд родителя ребенок выздоровел, врач проведет с помощью возможностей телемедицины - по телефону, с использованием мессенджеров, по видеосвязи с компьютера или ноутбука. А после консультации доктор выдаст "эелектронную" справку, которую получит школа. Пока "умная" система не заработает, документ будет забирать из поликлиники школьный медработник, который есть в каждом учебном заведении. А в некоторых самарских школах помимо медсестры работает и штатный врач.

В Самаре ученики с шестого по 11-й классы с 11 января вышли с каникул учиться очно. До этого дети учились дистанционно. Хотя консультации для выпускников девятых и 11-х классов проходили очно. Власти объяснили отмену дистанционки положительной динамикой по заболеваемости коронавирусом и снижением нагрузки и на коечный фонд - 34 процента остаются свободными.

Ученики с первого по пятый класс включительно в Самарской области учатся очно с первого сентября. В качестве мер по предотвращению распространения вируса для школьников продлевали каникулы в ноябре на неделю.

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