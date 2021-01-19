В представленном главным тренером Сергеем Базаревичем списке кандидатов в мужскую сборную страны на февральские матчи квалификации Евро-2022 (пройдут в Перми) - аж 27 фамилий. Это даже больше, чем на два состава. Ведь на каждую конкретную игру можно заявлять не более дюжины баскетболистов.

Есть две причины для появления столь обширного списка. Во-первых, наши ведущие клубы, участвующие в еврокубках, исходя из турнирной ситуации и расписания встреч, не очень охотно делегируют своих игроков в сборную. Во-вторых, Базаревич проявил себя как тренер, который постоянно находится в поиске "свежей крови" для сборной, невзирая на статус исполнителей. Напомним, что на ЧМ-2019 в Китае за национальную дружину выступали два игрока из команд второго дивизиона чемпионата России (Суперлиги 1). Это Григорий Мотовилов, который затем пошел на повышение и влился в ряды краснодарского "Локомотива-Кубани", и Андрей Сопин. Эти баскетболисты достойно проявили себя на мировом первенстве, принесли пользу.

В Перми россияне 19 и 21 февраля встретятся с Северной Македонией и Эстонией соответственно. Положение в группе "В" сейчас такое: Италия - 3 победы - 0 поражений, Россия - 2-2, Эстония - 1-2, Северная Македония - 0-2. На Евро-2022 не выйдет только аутсайдер квартета. Кстати, Италия тоже выступит на берегах Камы, но с нашей сборной здесь не сыграет.

Кандидаты в сборную России

Разыгрывающие и атакующие защитники: Бабурин, Комолов, Стребков (все - БК "Нижний Новгород"), Григорьев ("Парма", Пермский край), Д. Захаров, Фридзон, Хвостов (все - "Зенит" СПб), М. Кулагин ("Енисей", Красноярск), Мотовилов ("Локо-Кубань"), Ухов, Хоменко (оба - ЦСКА). Форварды: П. Антипов (УНИКС, Казань), Антонов, Курбанов (оба - ЦСКА), Астапкович (БК "НН"), Балашов ("Восток-65", Южно-Сахалинск, D-2), Валиев, С. Карасев (оба - "Химки"), Воронцевич (без клуба), Зубков, Трушкин (оба - "Зенит" СПб), Ильницкий ("Локо-Кубань"), Квитковских ("Автодор", Саратов), П. Савков ("Ираурги", Испания, D-3). Центровые: Боломбой (ЦСКА), Ивлев ("Парма"), Пушков ("Зенит" СПб).