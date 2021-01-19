В Венгрии обсуждают санкции против соцсетей за ограничение свободы слова

Власти Венгрии подняли вопрос применения санкций в отношении социальных сетей в случае систематического нарушения свободы слова с их стороны. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление министра юстиции этой страны Юдит Варга.

Чиновница собирается обсудить с профильными ведомствами ситуацию, когда соцсети блокируют страницы пользователей или уничтожают посты людей по политическим соображениям. На настоящий момент зафиксировано сразу несколько случаев, когда соцсети, в частности Facebook, ограничивали венгерским политикам их консервативные высказывания.

"Я созвала внеочередное заседание Комитета по цифровой свободе", - сообщила чиновница. На этой неделе она намерена провести консультации по вопросу работы соцсетей.

"Скрытая блокировка пользователя означает, что социальные сети тайно и в политических целях ограничивают видимость и доступ к профилю пользователя без нашего ведома", - отмечает Варга.