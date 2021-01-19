Варламов второй матч подряд сыграл на ноль

Российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов во втором подряд матче регулярного чемпионата НХЛ не пропустил ни одной шайбы. Хоккеисты клуба встречались с "Бостоном". Матч прошел в упорной борьбе и завершился победой "островитян" с минимальным счетом - 1:0.

Автором единственного гола стал Жан-Габриэль Пажо. Но главным героем встречи во второй раз признали российского голкипера Семена Варламова. Он сумел восстановиться после травмы и отразить все 27 бросков по своим воротам. Это второй матч на ноль в сезоне и 29-й в карьере.

Россиянин добился уникального достижения - никто из вратарей "Айлендерс" до этого не играл на ноль в двух подряд стартовых встречах. Более того, подобное до этого удавалось лишь тринадцати голкиперам в истории.