Новости

В Эстонии два человека умерли после вакцины Pfizer 08:38
Свыше двух тысяч туроператоров в Таиланде покинули рынок 08:23
Германия отреагировала на решение США о санкциях по "Северному потоку-2" 08:14
Почти 3 тысячи "черных" лесосек обнаружили со спутников за год 08:00
Первый гол Романова в НХЛ помог победить "Монреалю" 07:59
Варламов второй матч подряд сыграл на ноль 07:35
Под колесами грузовика в Индии погибли 15 человек 07:22
Бирюков: В Москве открыто почти четыре тысячи объектов зимнего отдыха 07:05
Сильное землетрясение напугало жителей аргентинской провинции Сан-Хуан 07:03
Эпидемиолог рассказал о снижении заболеваемости COVID-19 в России к лету 06:49
Прокурор запросил для Шамсутдинова 25 лет колонии 06:39
CNN: Трамп записал прощальное видеообращение к нации 06:22
Двенадцать китайских горняков передали записку из ловушки под землей 06:22
Американские СМИ сообщили о планах Байдена в день инаугурации 06:02
Глава КЧР взял под контроль ликвидацию последствий схода лавины на Домбае 05:37
Еще одна категория россиян сможет выйти на пенсию досрочно 05:11
Американцы поделились едой с российскими космонавтами на МКС 04:58
Роспотребнадзор: Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 32 регионах 04:28
В России "британский" штамм коронавируса может стать основным к марту 04:03
В Бельгии поезд столкнулся с автомобилем 03:45
В Марокко выявили первый случай "британского" штамма коронавируса 03:34
Россияне оценили комфорт на пенсии в 45 тысяч рублей в месяц 03:25
Быстрее всех в 2020 году в РФ росли продажи китайских автомобилей 03:00
Трамп снял ограничения на въезд в США из Бразилии и ряда стран Европы 02:50
Познер констатировал долгосрочный ущерб имиджу США 02:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять подсказок родителям первоклашек. Проверьте, к какой школе вы прикреплены
Пять подсказок родителям первоклашек. Проверьте, к какой школе вы прикреплены
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
19.01.2021 07:35
Рубрика: Спорт

Варламов второй матч подряд сыграл на ноль

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo / Kathy Willens Фото: AP Photo / Kathy Willens
Фото: AP Photo / Kathy Willens

Российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов во втором подряд матче регулярного чемпионата НХЛ не пропустил ни одной шайбы. Хоккеисты клуба встречались с "Бостоном". Матч прошел в упорной борьбе и завершился победой "островитян" с минимальным счетом - 1:0.

Капризов признан первой звездой недели в НХЛ

Автором единственного гола стал Жан-Габриэль Пажо. Но главным героем встречи во второй раз признали российского голкипера Семена Варламова. Он сумел восстановиться после травмы и отразить все 27 бросков по своим воротам. Это второй матч на ноль в сезоне и 29-й в карьере.

Россиянин добился уникального достижения - никто из вратарей "Айлендерс" до этого не играл на ноль в двух подряд стартовых встречах. Более того, подобное до этого удавалось лишь тринадцати голкиперам в истории.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ

Главное сегодня

Еще одна категория россиян сможет выйти на пенсию досрочно
Германия отреагировала на решение США о санкциях по "Северному потоку-2"
Эпидемиолог рассказал о снижении заболеваемости COVID-19 в России к лету
Прокурор запросил для Шамсутдинова 25 лет колонии
В Гидрометцентре рассказали об аномальном потеплении в Москве
Опубликовано видео удаления Месси в финале Суперкубка Испании
Нурмагомедов может вернуться в октагон