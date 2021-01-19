Венесуэла доставила в бразильский штат кислород для больных COVID-19

Караван из грузовиков с цистернами с кислородом из Венесуэлы прибыл в бразильский штат Амазонас. Каракас отозвался на призыв властей штата оказать экстренную помощь и поставить в столицу, город Манаус, кислород. На прошлой неделе на фоне резкого роста числа госпитализаций больных с COVID-19 произошел коллапс медицинской системы - во всех больницах города закончился кислород. В аналогичной ситуации, как сообщает Globo News, в ближайшие дни может оказаться и соседний штат Пара.

Ситуация с кислородом в эти дни представляет из себя настоящий хаос - логистика поставок этого газа в медицинские учреждения оказалась разрушена. Врачи, медсестры, полицейские и просто сочувствующие граждане на собственных машинах привозят заправленные баллоны в больницы.

"То, что я испытала сегодня… Я не могла и представить в моих самых худших кошмарах, что такое могло случиться. Неспособность помочь пациенту, отсутствие слов, чтобы утешить членов семьи. Это то, что останется вечным шрамом на наших сердцах", - приводит портал слова Габриелы Оливейра, врача из местной больницы. Она рассказала, что из-за нехватки кислорода очень большое число пациентов не удается спасти. Чтобы хоть как-то разрядить ситуацию, правительство штата приняло решение о перевозке транспортабельных больных в другие регионы страны.

Пока федеральное правительство и местные власти фактически бездействовали, бразильские знаменитости и общественные деятели организовали сбор средств на покупку кислорода и его отправку в Манаус из других регионов страны. Некоторые из них предоставили для этих целей свои личные самолеты и другой транспорт. С конца прошлой недели усилиями министерства обороны в штат начали доставлять кислород бортами ВВС. Но самолеты KC-390 и C-130 за один рейс могут доставить не более 5 тысяч кубических метров газа. Использование гражданских авиалиний ограничено из-за правил перевозок - кислород считается опасным грузом. При этом суточное потребление кислорода в штате находится на уровне 76 тысяч кубических метров, а суточный дефицит газа составляет 48 тысяч кубических метров.

Венесуэла стала первой и единственной страной региона, отреагировавшей на чрезвычайную ситуацию в приграничном бразильском штате. Министр иностранных дел Хорхе Арреаса еще в выходные заявил, что первая партия кислорода объемом примерно 130 тысяч кубических метров направляется в Манаус. Каравану пришлось пройти 1,5 тысячи километров по сложным участкам дороги, проходящим по амазонским лесам. Арреаса также сообщил, что вместе с кислородом в Манаус прибудут и 107 венесуэльских врачей, согласившихся оказать помощь бразильским коллегам в борьбе с пандемией.