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19.01.2021 16:18
Рубрика: В мире

Верховный суд Каталонии не дает перенести региональные выборы на май

Текст: Юрий Когалов
Фото: AP Photo/ Emilio Morenatti Фото: AP Photo/ Emilio Morenatti
Фото: AP Photo/ Emilio Morenatti

Внеочередные парламентские выборы в Каталонии оказались в подвешенном состоянии. В регионе ведутся споры, когда они должны состояться.

Фото: iStock
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Необходимость организации уже пятых за последние 10 лет выборов в Каталонии возникла осенью 2020 года, когда Верховный суд Испании окончательно отстранил главу Женералитата Кима Торру от власти, а парламент автономии не смог найти ему замену. Но из-за пандемии коронавируса провести голосование в установленные законом сроки не получилось. Предполагалось, что они состоятся 14 февраля. Однако на прошлой неделе правительство Каталонии, которое временно возглавляет Пере Арагонес, в связи все еще сложной ситуацией в системе здравоохранения решило перенести их еще раз - на 30 мая.

Но и у этого решения нашлись противники. Некто, чье имя не разглашается, обратился в Верховный суд Каталонии с требованием отменить указ Женералитата и снова назначить выборы на 14 февраля. Как ни странно, суд взялся за рассмотрение иска и приостановил действие того указа, по крайней мере до тех пор, пока не разберется в сути дела.

Напомним, в последние годы в Каталонии значительно усилилось движение за отделение региона от Испании. В октябре 2017 года в автономии, несмотря на запрет Конституционного суда, прошел референдум, на котором большинство принявших участие в голосовании высказались за независимость Каталонии. Когда депутаты местного парламента утвердили итоги плебисцита, в дело смешались центральные власти Испании. Они отстранили от власти главу Женералитата Карлеса Пучдемона, распустили региональный парламент и назначили внеочередные выборы. Часть лидеров националистов была арестована, а затем осуждена на длительные сроки по обвинениям в мятеже, подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств, часть во главе с Пучдемоном бежала за границу.

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По итогам выборов в декабре 2017 года сторонники независимости Каталонии смогли остаться у власти, однако среди них не было явного лидера, который смог бы возглавить правительство региона. После полугода споров им стал Ким Торра. Он не скрывал, что является последователем Пучдемона. Он активно продвигал идеи сепаратизма, что его и подвело. Во время очередных выборов он проигнорировал требование ЦИК Испании убрать националистическую символику с госучреждений. За это его, в конце концов, и отстранили от власти. И сейчас, в разгар пандемии коронавируса, в Каталонии нет полноценного правительства.

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