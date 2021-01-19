Пленум Верховного суда России принял постановление "О некоторых вопросах разрешения споров о поручительстве". Одно из принципиально важных разъяснений касается покупки квартир.

Как рассказал адвокат Вячеслав Голенев, постановление открывает возможность делать поручительство под обязательства, возникающие из недействительности сделок.

Теперь при покупке квартиры можно включить в договор условие, чтобы кто-то выступил поручителем возврата денег в случае признания сделки недействительной. Этим "кто-то" может стать родственник продавца. Например, если квартиру продает муж, то жена может выступить поручителем. Если же кто-то продает квартиру по доверенности, то можно потребовать, чтобы за возврат денег при возникновении проблем поручился сам хозяин. Формально, если сделка признается недействительной, покупателю должны вернуть деньги. На практике так происходит не всегда, рассказывают эксперты. Часто у нового владельца просто забирают квартиру, и все. Находятся какие-то правовые нюансы, из-за которых суды решают, что с продавца взятки гладки. То есть он никому ничего не должен.

Если же прописать в договоре пункт о поручительстве, то повысятся гарантии, что в случае неудачи деньги покупателю будут возвращены.

"Представим ситуацию - приобретена квартира, но впоследствии родственник продавца оспаривает сделку по мотиву нарушений при первоначальной приватизации квартиры продавцом или притворности сделки купли-продажи, - рассказывает Вячеслав Голенев. - На такой случай можно установить, что продавец (по первой сделке с недвижимостью, если она приобретается по третьей или четвертой сделке в цепочке перепродаж) или третье лицо выступает поручителем за исполнение обязанности по возврату денежных средств покупателю".

При этом специалисты подчеркивают, что лучше всего оформлять сделку с недвижимостью у нотариуса. Нотариус несет полную имущественную ответственность и в случае признания сделки недействительной компенсирует ущерб.