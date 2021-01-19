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Рубрика: Власть

На чем стоим?

Верховный суд разъяснил, что делать наследникам, получившим дом без земли
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Неделя № 10(8361)
Важное для будущих и настоящих наследников разъяснение сделал Верховный суд РФ, когда пересмотрел результаты одного спора об участке земли. Суть его проста - дом в завещании был поделен между наследниками, а вот землю, на которой он стоит, в документе даже не упомянули. Местные суды пришли к выводу, что землю надо поделить в тех же пропорциях, что и дом. Верховный же суд ответил на главный вопрос подобных споров - считаются ли участок и строение на нем разными объектами права или одним.
Участок - это не юридический придаток строения на нем, а самостоятельный объект права. Фото: Photoxpress Участок - это не юридический придаток строения на нем, а самостоятельный объект права. Фото: Photoxpress
Участок - это не юридический придаток строения на нем, а самостоятельный объект права. Фото: Photoxpress

Наша история началась в сельской местности с открытием наследства. После смерти хозяйки дома остались сам жилой дом и гараж, расположенные на немаленьком участке земли. У собственницы дома и земли были взрослые дети - две дочери и сын.

Надо подчеркнуть, что своим недвижимым имуществом собственница распорядилась еще при жизни, составив по всем правилам завещание у нотариуса, по которому все нажитое за долгую жизнь оставила своим выросшим детям.

А поделила женщина свое добро между наследниками следующим образом.

Старшей дочери она завещала гараж и половину дома. Второй дочери и младшему сыну мать в завещании отписала по четверти доли этого же дома. Но вот сам участок, на котором располагались и дом, и гараж, остался незавещанным. То есть в завещании про землю вообще ничего не сказано.

Фото: iStock
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В такой ситуации наследники так и не смогли договориться и решить, сколько же земли они получат при подобном делении. Спор получился жаркий, потому что никто не планировал расставаться с домом. Все хотели получить наследство "в натуре" и им пользоваться. То есть распоряжаться не только своей частью дома, но и участком. Мирно договориться не вышло. Наследники пошли делить участок в суд.

Надо сказать, что решение добиваться своего права в суде приняла старшая дочь после того, как она, получившая половину дома, решила, что имеет право и на половину всей земли. Но нотариус отказалась выдавать ей свидетельство о наследстве, сославшись на то, что между наследниками есть спор о праве. И старшая дочь подала иск к брату и сестре.

Землю можно завещать отдельно от дома, стоящего на ней

Первая инстанция с ней согласилась и признала за ней право собственности на половину земли. Районный суд в своем решении записал, что право на земельный участок следует судьбе жилого дома пропорционально долям, указанным в завещании на жилье. Об этом сказано в статье 35 Земельного кодекса РФ.

Брат и вторая сестра не согласились и опротестовали это решение. Но апелляция оставила решение суда без изменений.

Тогда вторая дочь, получившая четверть дома, решила, что такое разделение несправедливо. Она подала кассационную жалобу в Верховный суд РФ.

Дело рассмотрела Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда. Судьи в определении напомнили, что если завещания нет, то в этом случае наследование осуществляется по закону. Земля и расположенные на ней здания - в нашем случае дом и гараж - это самостоятельные объекты гражданского оборота. Об этом сказано в статье 130 Гражданского кодекса РФ. Поэтому разными объектами можно распорядиться по отдельности, указала Судебная коллегия по гражданским делам ВС.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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При этом судьи не нашли в таком подходе противоречий с принципом единства судьбы земли и расположенных на ней объектов, о чем сказано в статье 1 Земельного кодекса РФ. Высокий суд подчеркнул: поскольку владельцы дома и участка одни и те же - этот принцип не нарушается. А несовпадение их долей не имеет значения, заключил Верховный суд РФ.

По мнению экспертов, такие ситуации (когда земля не упоминается в завещании, но делятся строения, на ней расположенные) не являются большой редкостью в отечественных судах.

Нормы, которые применили суды, лишь говорят о том, что собственник здания должен обладать и каким-либо титулом на землю под строением, которое он получил.

Эксперты подчеркивают, что участок - это не юридический придаток строения, возведенного на нем, а самостоятельный объект права. По их мнению, к которому важно прислушаться наследникам, попавшим в похожую ситуацию, закрепление обратного подхода было бы вредным для правопорядка и губительным для экономического оборота.

Что касается принципа единства земельного участка и строения на нем, то он выражается в том, что собственнику здания предоставляется право пользоваться землей, на которой оно находится. Это не мешает завещать участок отдельно от дома.

В итоге Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила все принятые судебные акты двух местных инстанций и направила дело на новое рассмотрение. Где распорядилась пересмотреть спор согласно своим разъяснениям.

Власть Право Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Постановления и разъяснения Верховного Суда РФ

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