Начиная с нынешнего января, французы смогут выбирать бытовую технику, ориентируясь помимо прочего не только на цену, но и на возможность отремонтировать ее или самим, или недорого в мастерской. Дело в том, что во Франции, первой из стран - членов ЕС, вводят индекс "ремонтоспособности" в диапазоне от 0 до 10, с помощью которого потребители узнают, какие у них шансы устранить поломку того или иного агрегата.

На первом этапе этот индекс затронет пять категорий электронных и электробытовых товаров. Это смартфоны, ноутбуки, телевизоры, стиральные машины, а также газонокосилки. Позднее список будет расширен.

По примеру оценки энергоэффективности определена также цветовая маркировка специальных этикеток: от темно-красной, обозначающей полную непригодность к починке, до ярко-зеленой, самой "дружественной" по отношению к ремонту.

Существует целый ряд критериев, по которым выставляется индекс. В частности, речь идет о предоставлении подробной документации о товаре, схемах, сроке, в течение которого можно заказать и получить запасные части. Причем эти детали должны продаваться по умеренной цене, чтобы людям было выгоднее отремонтировать прибор, а не отправиться в магазин за новым, что, кстати, сейчас происходит довольно часто.

Важный момент, который также учитывается, это возможность самостоятельно демонтировать, скажем, тот же смартфон для замены разбитого экрана. Индекс резко снижается, если в изделии имеются несменяемые элементы.

Следует отметить, что это новшество является частью государственного плана по борьбе с так называемым запрограммированным износом, к чему прибегают некоторые компании (среди прочих некоторые производители принтеров), чтобы потребители как можно чаще меняли их продукцию. Как предполагают власти, эта мера позволит значительно сократить количество электротоваров, от которых просто избавляются. Сейчас во Франции ремонтируют лишь 40 процентов таких агрегатов, а в перспективе нескольких ближайших лет этот показатель должен вырасти минимум до 60 процентов.

Маркировка поможет пользователям с ходу определять, насколько пригодно устройство для ремонта

В этом году производителей и дистрибьюторов товаров никак не будут наказывать за отсутствие "ремонтоспособной" маркировки, но с 2022-го начнут штрафовать. Правда, предусмотренные санкции с финансовой точки зрения вполне щадящие - 15 тысяч евро. Однако имиджевый ущерб в этом случае может оказаться куда более значительным, чем денежный.

Справка "РГ"

Решение о внедрении маркировки ремонтопригодности в прошлом году принял Европарламент. На национальном уровне французское нововведение является первым, но само понятие такого индекса для гаджетов не в новинку.

Например, такой подход к оценке техники уже несколько лет использует открытая ремонтная энциклопедия iFixit, где размещаются статьи о самостоятельном ремонте различных устройств. Специалисты собирают и разбирают гаджеты, изучают доступность запчастей и сложность их замены, после чего по 10-балльной шкале выставляют рейтинг ремонтопригодности устройства.

Подготовил Игорь Дунаевский