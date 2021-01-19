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19.01.2021 13:39
Рубрика: Власть

Володин обвинил США в поощрении насильственных действий

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что участники штурма здания Капитолия в Вашингтоне, которым грозят длительные сроки тюремного заключения, являются политическими заключенными. По его оценке, США не раз уже поощряли насильственные действия - в то время как Россия всегда выступала против них. Об этом спикер заявил, давая оценку ситуации в США в ходе открытия весенней сессии.

По его словам, многие годы политическая элита США сталкивала американцев между собой, противопоставляя друг другу людей по расовому, религиозному, гендерному принципу, а также по политическим предпочтениям. В ходе предвыборной президентской гонки в Штатах это, по словам Володина, приобрело "исключительно острый и опасный для обеих сторон характер".

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Использование таких инструментов одной политической силой не могло не привести к радикализации сторонников другой, отметил спикер Госдумы. В данном случае - сторонников уходящего президента, добавил он.

- Мы всегда были против этого и считаем, что это недопустимо, - подчеркнул Володин. - Борьба за власть, развернувшаяся между двумя ведущими партиями США, привела к штурму парламента и человеческим жертвам. Мы всегда, и сегодня хочу это подчеркнуть, выступали против насильственных, неконституционных действий, а Соединенные Штаты Америки, наоборот, эти процессы поощряли и поддерживали во многих странах мира, вмешиваясь в их суверенные дела.

Володин напомнил о двойных стандартах: участники несанкционированных акций в других странах назывались Вашингтоном борцами за свободу и демократии. "Когда все то же самое произошло в самих Соединенных Штатах, они назвали этих людей внутренними террористами, которым грозит по 15-20 лет тюрьмы, - добавил парламентарий. - Вот это и будут настоящие политические заключенные. Давайте называть вещи своими именами".

Вашингтону, по его словам, придется признать: либо это политика двойных стандартов, либо у них есть пострадавшие за свои политические взгляды. "Сегодня всем стало очевидно, что страна, которая учит стандартам демократии весь мир, сама их перечеркнула", - резюмировал Володин.

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Он также упрекнул Европарламент в молчании по поводу ситуации в США. А ведь ранее он "моментально выступал с различными заявлениями по России, по ситуации на Украине, Венесуэле, Беларуси, Гонконге", напомнил спикер. По мнению Володина, в частности, необходимо дать оценку блокировке аккаунтов Дональда Трампа и его сторонников в социальных сетях.

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