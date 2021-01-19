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19.01.2021 13:00
Рубрика: Власть

Володин предупредил о попытках вмешательства Запада в российские выборы

Текст: Татьяна Замахина
США и их союзники по НАТО будут пытаться вмешиваться в выборы в Госдуму в нынешнем году - об этом предупредил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Такие попытки необходимо пресекать, заявил он, открывая весеннюю сессию палаты парламента.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Володин напомнил, что в сентябре нынешнего года состоятся выборы в Госдуму. "Нам важно, чтобы они прошли открыто, конкурентно и легитимно, в строгом соответствии с национальным законодательством, - подчеркнул он. - При этом необходимо сделать все, чтобы не допустить иностранного вмешательства в нашу избирательную кампанию".

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Спикер заявил, что это такие попытки неизбежны. "Исходя из прошлых выборов и сегодняшней ситуации мы понимаем, что вмешиваться, как и прежде, будут, - отметил парламентарий. - И во главе этих процессов США и их союзники по НАТО".

Однако Россия не позволит разговаривать с собой менторским тоном, заявил Володин. И особенно - "тем, кто свою партийно-политическую систему привел к деградации, итогом которой стало посягательство на основополагающие права и свободы граждан".

- Если вчера их вмешательство в избирательные кампании в нашей стране и других странах прикрывалось необходимостью внедрения высоких стандартов демократии, основанных на собственном опыте, то сегодня всем стало очевидно, что этих стандартов у самих Соединенных Штатов Америки нет, - подчеркнул спикер.

По его оценке, американская избирательная система архаична, неподконтрольна обществу, в ней нет открытости. Так, в США отсутствует единый и эффективный институт международных наблюдателей за выборами. "Голосование по почте не выдерживает никакой критики, - отметил глава палаты парламента. - Веерная рассылка бюллетеней избирателям неконтролируема, кто и когда голосовал по этим бюллетеням, проверить невозможно".

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Таким образом, страна с таким непрозрачным избирательным процессом не имеет права диктовать что-либо другим государствам, а тем более смешиваться в их дела, резюмировал спикер.

Парламентарий считает, что было бы правильно не только дать оценку произошедшему в США, но и проанализировать сложившуюся ситуацию. "Ее причины в глубоком внутреннем расколе американского общества, в основе которой вражда, развязанная по всей стране", - заявил Володин.

Он поручил комитету по международным делам обратиться в международные организации с призывом проанализировать ситуацию с соблюдением свободы слова в Штатах и выработать решения, позволяющие не допустить нарушений в будущем.

Что касается состава следующей Госдумы РФ, то это решать гражданам нашей страны, которым принадлежит право избирать и быть избранными, подчеркнул Володин. "Уважаемые коллеги, мы должны защитить это право от посягательств со стороны иностранных государств, - еще раз обратил внимание он. - Как бы им ни хотелось протащить своих представителей в наши органы власти, граждане Российской Федерации сделают свой выбор свободно, без давления извне".

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