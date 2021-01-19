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19.01.2021 11:09
Рубрика: Экономика

Вырос спрос на покупку строительного бизнеса

Текст: Марина Трубилина

Спрос на покупку готового строительного бизнеса значительно возрос в России в 2020 году, сообщает "Авито".

Фото: istock
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В целом интерес к покупке готового бизнеса по сравнению с 2019 годом снизился, однако в отдельных сферах зафиксировано значительное повышение интереса со стороны покупателей. В частности, на 19% больше покупатели стали интересоваться покупкой строительных компаний и на 31% - сельскохозяйственных.

Доля строительного бизнеса в спросе на готовые компании невелика - около 2%. Однако в большинстве крупнейших городов отмечается бурный рост спроса на него: в Омске он вырос вдвое, в Ульяновске на 81%, в Иркутске на 69%.

При этом в целом объявлений о продаже предприятий стало на "Авито" на 13% меньше, чем год назад. Чаще всего предлагалось купить бизнес в сфере услуг (салоны красоты и химчистки), торговые предприятия и общепит. Но в сфере сельского хозяйства и строительства отмечен рост предложения - на 66% и на 7% соответственно. Строительные компании активнее, чем в прошлом году, выставляли на продажу почти везде, кроме нескольких городов (Барнаул, Калининград, Самара, Саратов, Санкт-Петербург, Ярославль).

Сельскохозяйственные предприятия стали и самыми дорогими компаниями, которые можно купить по объявлению: в среднем их продавали за 2,5 млн рублей. Цены на строительный бизнес выросли с 2019 года на 13% - до 400 тысяч рублей в среднем. Самый бюджетный вариант готового бизнеса - интернет-магазин, который, как и в 2019 году, стоит в среднем 75 тысяч рублей.

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