Романтизм был эпохой перемен.

Он возник под влиянием идеалов свободы Французской революции, распространившихся по Европе вместе с наполеоновскими завоеваниями. После освободительных войн наступила фаза жестких репрессий, все достигнутое было отринуто, и о свободе оставалось только мечтать. В искусстве романтизма идея свободы выражена в иносказательной форме - в кажущихся безграничными пейзажах немецкого романтика Каспара Давида Фридриха (1774-1840) или в идиллических картинах из сельской жизни Алексея Гавриловича Венецианова (1780-1847).

Диалог кураторов

Государственная Третьяковская галерея и музей Альбертинум Государственных собраний Дрездена посвятили этой эпохе выставку "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии", которая впервые объединит произведения искусства из двух собраний. Мы станем свидетелями диалога русского и немецкого романтизма, в процессе которого проявятся как общие черты художественного восприятия эпохи, так и отличия.

Интерес к немецкому романтизму в России, прежде всего к романтическим произведениям Эрнста Теодора Амедея Гофмана и живописи Каспара Давида Фридриха, существует достаточно давно. Тем не менее в истории русского искусства слово "романтизм" по отношению к национальной школе первой половины XIX века употребляется с осторожностью. В Германии выдающиеся русские художники этого времени были известны не так хорошо, хотя поэт и художник Василий Андреевич Жуковский (1783-1852) сыграл важную роль в жизни живописца Каспара Давида Фридриха.

Проект "Мечты о свободе" предоставляет уникальную возможность обозначить новые перспективы. Выставка призвана дать импульс развитию новых путей сближения России и Германии в области научных исследований. Однако в центре внимания находятся сами удивительные произведения живописи романтизма. Творчество Каспара Давида Фридриха и Карла Густава Каруса, представленное единичными произведениями в собрании Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге и ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве, еще ни разу не показывалось ни в одном из российских музеев в таком объеме.

Если выставка осенью 2021-го будет открыта в Дрездене, то немецкой публике представится редкая возможность увидеть шедевры русских художников Алексея Венецианова, Александра Иванова, Ореста Кипренского и Василия Тропинина в залах Альбертинума. Совместный показ произведений русских и немецких романтиков открывает новую главу в истории культурных связей между двумя странами, равно как и в изучении этой истории.

Дрезден - Москва

Инициатива выставочного проекта исходила от генерального директора Государственных художественных собраний Дрездена Марион Аккерман и Зельфиры Трегуловой, генерального директора Третьяковской галереи в Москве. Зельфира Трегулова проявила большую заинтересованность в том, чтобы творчество крупнейших мастеров русского искусства первой половины XIX века заняло достойное и заметное место в истории искусства. Эту позицию полностью разделяет и Марион Аккерман, поскольку живопись романтизма, представленная в Альбертинуме в Дрездене, относится к одному из собраний, определяющих представление о Государственных художественных собраниях Дрездена. Директор Альбертинума Хильке Вагнер сразу же вдохновилась идеей выставки и согласилась содействовать ее проведению.

Концепция выставки "Мечты о свободе" развивалась в процессе постоянных консультаций между кураторами двух музеев. Людмила Маркина уже несколько десятилетий отвечает за произведения этого периода в Третьяковской галерее. Вместе с ней над проектом работал Сергей Фофанов, специалист как по немецкому романтизму, так и по современному искусству. С дрезденской стороны проектом руководит Хольгер Биркхольц, куратор и хранитель собрания живописи первой половины XIX века.

В рамках выставки проводится много мероприятий как для взрослых, так и для детей. Фото: © Albertinum | Foto: Robert Gommlich

Выставочная архитектура: Даниэль Либескинд

Особая удача проекта - то, что Хильке Вагнер удалось привлечь к созданию выставочного пространства архитектора с мировым именем Даниэля Либескинда. Созданные им музейные здания и выставочная архитектура зачастую имеют политический подтекст, как, например, Еврейский музей в Берлине (2001) или реконструкция Военно-исторического музея в Дрездене (2011). Пространственная структура выставки "Мечты о свободе" состоит из двух встроенных друг в друга спиралей, которые можно воспринимать в духе романтизма как замысловатый лабиринт, ведущий во внутренний мир. Извилистый характер пространства отражает кураторское представление о внутренней противоречивости личности в эпоху романтизма, вызванной расхождением идеалов искусства и политики, и их несовместимостью с реалиями жизни того времени.

Маршруты с Востока на Запад и с Запада на Восток

Между русскими и немецкими художниками в эпоху романтизма прослеживаются многочисленные связи. Русские художники, например, по пути в Италию не упускали случая заехать в Дрезденскую картинную галерею и посмотреть ее главное произведение - "Сикстинскую мадонну". Сильвестр Феодосьевич Щедрин (1791-1830) и Карл Павлович Брюллов (1799-1852) отметили свои впечатления от этого собрания, хотя произведения своих современников, показанные на выставке Дрезденской Академии, оценили скорее критически.

Художники из России и Германии в Италии изучали великие образцы искусства христианского Средневековья и Ренессанса, но в первую очередь наслаждались свободой вдали от санкт-петербургского двора и раздробленной на мелкие государства Германии. В Рим художники из России и Германии приезжали и вместе, как, например, Александр Андреевич Иванов (1806-1858) и Фридрих Овербек (1789-1869).

Выставка сфокусирована прежде всего на художественных связях между Россией и Германией в первой половине XIX века. Они были весьма многогранны: многолетняя дружба связывала русского поэта и художника Василия Андреевича Жуковского и немецкого художника Каспара Давида Фридриха. Жуковский способствовал приобретению произведений Фридриха для российского царского двора. Эти произведения - самое большое собрание за пределами Германии - до сих пор можно увидеть в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, и некоторые из них будут представлены на выставке. Надо отметить, что на стиль Жуковского-рисовальщика оказало большое влияние творчество Каспара Давида Фридриха.

Но пути вели и в противоположном направлении. Юный Карл Кристиан Фогель фон Фогельштайн (1788-1868), например, в 1807 году путешествовал по Прибалтике до Санкт-Петербурга в качестве сопровождающего лифляндского дворянина и учителя рисования его дочерей. Многочисленные заказы на портреты, полученные по пути, позволили ему впоследствии финансировать столь желанную поездку в Италию. Портреты художника из российских собраний впервые будут показаны на выставке вместе с поздними портретами дрезденского периода творчества художника.

Внутренний мир

Концепция выставки опирается на основные темы романтизма: свобода, родина и вторая родина, религия и внутренний мир. Она строится вокруг творчества четырех главных представителей живописи романтизма. Каспар Давид Фридрих, Алексей Гаврилович Венецианов, Карл Густав Карус и Александр Андреевич Иванов представлены как "художники трансцедентного".

Разочаровавшись в больших надеждах, связанных со свободными устремлениями эпохи рубежа XVIII-XIX веков, и осознавая, что излишне свободолюбивые высказывания в условиях консервативных монархий могут быть рискованными, художники углубились во внутренний мир своих чувств. Пейзажная живопись, до сих пор занимавшая подчиненное положение в иерархии жанров, переживает свой взлет. Порыв души устремляется вдаль к горам, растворяющимся в небесной синеве, или к одиноко сияющей на небосклоне луне. Вместе с тем перед нами раскрывается внутренний мир смотрящего, затерявшегося вдали или в ночной тиши исследующего неизведанные территории собственной души. Для поэтов-романтиков, в частности, Новалиса в Германии или Федора Тютчева в России, ночной простор стирает границы субъекта, растворяющегося в мире, но находящего путь к себе. Ночные пейзажи играют важную роль как в немецком, так и в русском романтизме: столь отрешенными в лунном свете являются нам знаменитые города Неаполь, Санкт-Петербург или Дрезден.

Современные художники и художницы

Идеи и образные миры романтизма оказали настолько значительное влияние на последующие поколения, что художники и поныне продолжают обращаться к похожим темам. Поэтому группа кураторов решила включить в экспозицию некоторые произведения и современного искусства. Международная известность Сюзанны Филлипс, Билла Виолы, Джеймса Таррелла, Марлен Дюма, Яана Тоомика и Хироси Сугимото, равно как и русских художников Андрея Кузькина и Николая Полисского или немца Вольфганга Тильманса, свидетельствует о том, насколько актуальны до сих пор вопросы, стоявшие перед художниками эпохи романтизма. Отчасти эти произведения позволяют раскрыть тот политический подтекст, который в завуалированной форме присутствовал в произведениях эпохи романтизма.

Приглашаем вас исследовать романтические миры живописи русских и немецких художников первой половины XIX в. и разделить с ними их мечты о свободе.