За сутки в России подтверждено 21 734 случая COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 11,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Санкт-Петербург 3281
- 2 Москва 3115
- 3 Московская область 1072
- 4 Нижегородская область 471
- 5 Ростовская область 392
- 6 Воронежская область 391
- 7 Свердловская область 378
- 8 Красноярский край 322
- 9 Вологодская область 305
- 10 Челябинская область 302
- 11 Хабаровский край 298
- 12 Пермский край 297
- 13 Самарская область 286
- 14 Республика Карелия 282
- 15 Архангельская область 261
- 16 Иркутская область 259
- 17 Волгоградская область 255
- 18 Саратовская область 248
- 19 Ульяновская область 245
- 20 Мурманская область 244
- 21 Омская область 237
- 22 Ставропольский край 234
- 23 Приморский край 231
- 24 Пензенская область 227
- 25 Ленинградская область 226
- 26 Кировская область 224
- 27 Тверская область 223
- 28 Забайкальский край 220
- 29 Ханты-Мансийский автономный округ 219
- 30 Калининградская область 203
- 31 Тульская область 200
- 32 Краснодарский край 197
- 33 Алтайский край 194
- 34 Республика Коми 193
- 35 Удмуртская Республика 193
- 36 Республика Крым 192
- 37 Астраханская область 188
- 38 Ярославская область 188
- 39 Брянская область 187
- 40 Псковская область 183
- 41 Новгородская область 180
- 42 Белгородская область 178
- 43 Орловская область 176
- 44 Смоленская область 174
- 45 Ивановская область 174
- 46 Курская область 174
- 47 Оренбургская область 173
- 48 Тюменская область 167
- 49 Республика Башкортостан 167
- 50 Калужская область 160
- 51 Тамбовская область 157
- 52 Владимирская область 157
- 53 Республика Дагестан 155
- 54 Липецкая область 154
- 55 Республика Саха (Якутия) 150
- 56 Республика Бурятия 150
- 57 Новосибирская область 142
- 58 Сахалинская область 129
- 59 Амурская область 126
- 60 Рязанская область 121
- 61 Томская область 119
- 62 Республика Хакасия 116
- 63 Ямало-Ненецкий автономный округ 115
- 64 Кемеровская область 112
- 65 Курганская область 111
- 66 Республика Чувашия 110
- 67 Севастополь 100
- 68 Кабардино-Балкарская Республика 97
- 69 Республика Татарстан 90
- 70 Республика Калмыкия 83
- 71 Республика Мордовия 81
- 72 Республика Северная Осетия-Алания 80
- 73 Карачаево-Черкесская Республика 78
- 74 Камчатский край 73
- 75 Республика Адыгея 63
- 76 Чеченская Республика 57
- 77 Республика Ингушетия 51
- 78 Республика Марий Эл 49
- 79 Республика Алтай 29
- 80 Республика Тыва 27
- 81 Магаданская область 26
- 82 Костромская область 19
- 83 Еврейская автономная область 12
- 84 Ненецкий автономный округ 5
- 85 Чукотский автономный округ 4
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 612 800 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Костромская область 0,1%
- 2. Республика Алтай, Республика Тыва 0,2%
- 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Еврейская автономная область 0,3%
За последние сутки подтверждено 586 смертей:
- Москва 84
- Санкт-Петербург 69
- Московская область 36
- Красноярский край 25
- Ростовская область 22
- Краснодарский край 20
- Свердловская область 18
- Нижегородская область 15
- Воронежская область 13
- Ивановская область 11
- Вологодская область 11
- Республика Чувашия 11
- Пермский край 11
- Иркутская область 11
- Челябинская область 9
- Алтайский край 9
- Владимирская область 8
- Смоленская область 8
- Ленинградская область 8
- Республика Крым 8
- Ставропольский край 8
- Ульяновская область 8
- Новосибирская область 8
- Омская область 8
- Тульская область 7
- Мурманская область 7
- Республика Дагестан 7
- Саратовская область 6
- Ханты-Мансийский автономный округ 6
- Приморский край 6
- Белгородская область 5
- Рязанская область 5
- Ярославская область 5
- Севастополь 5
- Кировская область 5
- Оренбургская область 5
- Волгоградская область 4
- Удмуртская Республика 4
- Томская область 4
- Курская область 3
- Липецкая область 3
- Тамбовская область 3
- Тверская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Коми 3
- Республика Адыгея 3
- Пензенская область 3
- Тюменская область 3
- Республика Бурятия 3
- Забайкальский край 3
- Амурская область 3
- Хабаровский край 3
- Костромская область 2
- Орловская область 2
- Псковская область 2
- Астраханская область 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Республика Мордовия 2
- Самарская область 2
- Республика Хакасия 2
- Калининградская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Марий Эл 1
- Республика Татарстан 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Кемеровская область 1
- Республика Саха (Якутия) 1
- Камчатский край 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 66 623 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 262 человека:
- Москва 4532
- Санкт-Петербург 2259
- Московская область 1498
- Нижегородская область 496
- Белгородская область 428
- Свердловская область 385
- Брянская область 359
- Ростовская область 359
- Воронежская область 351
- Республика Карелия 350
- Челябинская область 341
- Красноярский край 330
- Хабаровский край 319
- Смоленская область 318
- Приморский край 298
- Мурманская область 295
- Пермский край 291
- Вологодская область 290
- Архангельская область 278
- Краснодарский край 277
- Забайкальский край 276
- Самарская область 265
- Новгородская область 263
- Ивановская область 257
- Иркутская область 256
- Липецкая область 249
- Волгоградская область 243
- Ханты-Мансийский автономный округ 243
- Тверская область 242
- Саратовская область 239
- Ямало-Ненецкий автономный округ 231
- Кировская область 218
- Омская область 218
- Ленинградская область 214
- Тульская область 205
- Псковская область 201
- Ставропольский край 199
- Республика Крым 193
- Удмуртская Республика 189
- Новосибирская область 188
- Республика Коми 182
- Кемеровская область 179
- Республика Башкортостан 173
- Ульяновская область 169
- Пензенская область 164
- Ярославская область 162
- Оренбургская область 162
- Тюменская область 154
- Курская область 151
- Калужская область 148
- Чеченская Республика 146
- Республика Дагестан 143
- Костромская область 139
- Сахалинская область 137
- Орловская область 135
- Владимирская область 134
- Кабардино-Балкарская Республика 134
- Алтайский край 130
- Республика Хакасия 127
- Амурская область 126
- Томская область 112
- Калининградская область 111
- Рязанская область 104
- Республика Бурятия 104
- Севастополь 98
- Курганская область 96
- Республика Калмыкия 91
- Тамбовская область 84
- Астраханская область 83
- Республика Мордовия 77
- Республика Чувашия 77
- Республика Татарстан 72
- Карачаево-Черкесская Республика 68
- Республика Адыгея 63
- Республика Северная Осетия - Алания 63
- Камчатский край 61
- Республика Саха (Якутия) 52
- Республика Алтай 51
- Республика Марий Эл 47
- Республика Ингушетия 31
- Магаданская область 29
- Республика Тыва 25
- Еврейская автономная область 17
- Чукотский автономный округ 5
- Ненецкий автономный округ 3
За весь период выписано по выздоровлении - 3 002 026.