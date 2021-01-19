За сутки в России подтверждено 21 734 случая COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 11,2% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Санкт-Петербург 3281

2 Москва 3115

3 Московская область 1072

4 Нижегородская область 471

5 Ростовская область 392

6 Воронежская область 391

7 Свердловская область 378

8 Красноярский край 322

9 Вологодская область 305

10 Челябинская область 302

11 Хабаровский край 298

12 Пермский край 297

13 Самарская область 286

14 Республика Карелия 282

15 Архангельская область 261

16 Иркутская область 259

17 Волгоградская область 255

18 Саратовская область 248

19 Ульяновская область 245

20 Мурманская область 244

21 Омская область 237

22 Ставропольский край 234

23 Приморский край 231

24 Пензенская область 227

25 Ленинградская область 226

26 Кировская область 224

27 Тверская область 223

28 Забайкальский край 220

29 Ханты-Мансийский автономный округ 219

30 Калининградская область 203

31 Тульская область 200

32 Краснодарский край 197

33 Алтайский край 194

34 Республика Коми 193

35 Удмуртская Республика 193

36 Республика Крым 192

37 Астраханская область 188

38 Ярославская область 188

39 Брянская область 187

40 Псковская область 183

41 Новгородская область 180

42 Белгородская область 178

43 Орловская область 176

44 Смоленская область 174

45 Ивановская область 174

46 Курская область 174

47 Оренбургская область 173

48 Тюменская область 167

49 Республика Башкортостан 167

50 Калужская область 160

51 Тамбовская область 157

52 Владимирская область 157

53 Республика Дагестан 155

54 Липецкая область 154

55 Республика Саха (Якутия) 150

56 Республика Бурятия 150

57 Новосибирская область 142

58 Сахалинская область 129

59 Амурская область 126

60 Рязанская область 121

61 Томская область 119

62 Республика Хакасия 116

63 Ямало-Ненецкий автономный округ 115

64 Кемеровская область 112

65 Курганская область 111

66 Республика Чувашия 110

67 Севастополь 100

68 Кабардино-Балкарская Республика 97

69 Республика Татарстан 90

70 Республика Калмыкия 83

71 Республика Мордовия 81

72 Республика Северная Осетия-Алания 80

73 Карачаево-Черкесская Республика 78

74 Камчатский край 73

75 Республика Адыгея 63

76 Чеченская Республика 57

77 Республика Ингушетия 51

78 Республика Марий Эл 49

79 Республика Алтай 29

80 Республика Тыва 27

81 Магаданская область 26

82 Костромская область 19

83 Еврейская автономная область 12

84 Ненецкий автономный округ 5

85 Чукотский автономный округ 4 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 612 800 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Костромская область 0,1%

2. Республика Алтай, Республика Тыва 0,2%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Еврейская автономная область 0,3% За последние сутки подтверждено 586 смертей: Москва 84

Санкт-Петербург 69

Московская область 36

Красноярский край 25

Ростовская область 22

Краснодарский край 20

Свердловская область 18

Нижегородская область 15

Воронежская область 13

Ивановская область 11

Вологодская область 11

Республика Чувашия 11

Пермский край 11

Иркутская область 11

Челябинская область 9

Алтайский край 9

Владимирская область 8

Смоленская область 8

Ленинградская область 8

Республика Крым 8

Ставропольский край 8

Ульяновская область 8

Новосибирская область 8

Омская область 8

Тульская область 7

Мурманская область 7

Республика Дагестан 7

Саратовская область 6

Ханты-Мансийский автономный округ 6

Приморский край 6

Белгородская область 5

Рязанская область 5

Ярославская область 5

Севастополь 5

Кировская область 5

Оренбургская область 5

Волгоградская область 4

Удмуртская Республика 4

Томская область 4

Курская область 3

Липецкая область 3

Тамбовская область 3

Тверская область 3

Республика Карелия 3

Республика Коми 3

Республика Адыгея 3

Пензенская область 3

Тюменская область 3

Республика Бурятия 3

Забайкальский край 3

Амурская область 3

Хабаровский край 3

Костромская область 2

Орловская область 2

Псковская область 2

Астраханская область 2

Карачаево-Черкесская Республика 2

Республика Мордовия 2

Самарская область 2

Республика Хакасия 2

Калининградская область 1

Республика Калмыкия 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Чеченская Республика 1

Республика Марий Эл 1

Республика Татарстан 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Кемеровская область 1

Республика Саха (Якутия) 1

Камчатский край 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 66 623 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 262 человека: Москва 4532

Санкт-Петербург 2259

Московская область 1498

Нижегородская область 496

Белгородская область 428

Свердловская область 385

Брянская область 359

Ростовская область 359

Воронежская область 351

Республика Карелия 350

Челябинская область 341

Красноярский край 330

Хабаровский край 319

Смоленская область 318

Приморский край 298

Мурманская область 295

Пермский край 291

Вологодская область 290

Архангельская область 278

Краснодарский край 277

Забайкальский край 276

Самарская область 265

Новгородская область 263

Ивановская область 257

Иркутская область 256

Липецкая область 249

Волгоградская область 243

Ханты-Мансийский автономный округ 243

Тверская область 242

Саратовская область 239

Ямало-Ненецкий автономный округ 231

Кировская область 218

Омская область 218

Ленинградская область 214

Тульская область 205

Псковская область 201

Ставропольский край 199

Республика Крым 193

Удмуртская Республика 189

Новосибирская область 188

Республика Коми 182

Кемеровская область 179

Республика Башкортостан 173

Ульяновская область 169

Пензенская область 164

Ярославская область 162

Оренбургская область 162

Тюменская область 154

Курская область 151

Калужская область 148

Чеченская Республика 146

Республика Дагестан 143

Костромская область 139

Сахалинская область 137

Орловская область 135

Владимирская область 134

Кабардино-Балкарская Республика 134

Алтайский край 130

Республика Хакасия 127

Амурская область 126

Томская область 112

Калининградская область 111

Рязанская область 104

Республика Бурятия 104

Севастополь 98

Курганская область 96

Республика Калмыкия 91

Тамбовская область 84

Астраханская область 83

Республика Мордовия 77

Республика Чувашия 77

Республика Татарстан 72

Карачаево-Черкесская Республика 68

Республика Адыгея 63

Республика Северная Осетия - Алания 63

Камчатский край 61

Республика Саха (Якутия) 52

Республика Алтай 51

Республика Марий Эл 47

Республика Ингушетия 31

Магаданская область 29

Республика Тыва 25

Еврейская автономная область 17

Чукотский автономный округ 5

Ненецкий автономный округ 3 За весь период выписано по выздоровлении - 3 002 026.