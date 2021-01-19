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19.01.2021 11:10
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 21 734 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 21 734 случая COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 11,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Санкт-Петербург 3281
  • 2 Москва 3115
  • 3 Московская область 1072
  • 4 Нижегородская область 471
  • 5 Ростовская область 392
  • 6 Воронежская область 391
  • 7 Свердловская область 378
  • 8 Красноярский край 322
  • 9 Вологодская область 305
  • 10 Челябинская область 302
  • 11 Хабаровский край 298
  • 12 Пермский край 297
  • 13 Самарская область 286
  • 14 Республика Карелия 282
  • 15 Архангельская область 261
  • 16 Иркутская область 259
  • 17 Волгоградская область 255
  • 18 Саратовская область 248
  • 19 Ульяновская область 245
  • 20 Мурманская область 244
  • 21 Омская область 237
  • 22 Ставропольский край 234
  • 23 Приморский край 231
  • 24 Пензенская область 227
  • 25 Ленинградская область 226
  • 26 Кировская область 224
  • 27 Тверская область 223
  • 28 Забайкальский край 220
  • 29 Ханты-Мансийский автономный округ 219
  • 30 Калининградская область 203
  • 31 Тульская область 200
  • 32 Краснодарский край 197
  • 33 Алтайский край 194
  • 34 Республика Коми 193
  • 35 Удмуртская Республика 193
  • 36 Республика Крым 192
  • 37 Астраханская область 188
  • 38 Ярославская область 188
  • 39 Брянская область 187
  • 40 Псковская область 183
  • 41 Новгородская область 180
  • 42 Белгородская область 178
  • 43 Орловская область 176
  • 44 Смоленская область 174
  • 45 Ивановская область 174
  • 46 Курская область 174
  • 47 Оренбургская область 173
  • 48 Тюменская область 167
  • 49 Республика Башкортостан 167
  • 50 Калужская область 160
  • 51 Тамбовская область 157
  • 52 Владимирская область 157
  • 53 Республика Дагестан 155
  • 54 Липецкая область 154
  • 55 Республика Саха (Якутия) 150
  • 56 Республика Бурятия 150
  • 57 Новосибирская область 142
  • 58 Сахалинская область 129
  • 59 Амурская область 126
  • 60 Рязанская область 121
  • 61 Томская область 119
  • 62 Республика Хакасия 116
  • 63 Ямало-Ненецкий автономный округ 115
  • 64 Кемеровская область 112
  • 65 Курганская область 111
  • 66 Республика Чувашия 110
  • 67 Севастополь 100
  • 68 Кабардино-Балкарская Республика 97
  • 69 Республика Татарстан 90
  • 70 Республика Калмыкия 83
  • 71 Республика Мордовия 81
  • 72 Республика Северная Осетия-Алания 80
  • 73 Карачаево-Черкесская Республика 78
  • 74 Камчатский край 73
  • 75 Республика Адыгея 63
  • 76 Чеченская Республика 57
  • 77 Республика Ингушетия 51
  • 78 Республика Марий Эл 49
  • 79 Республика Алтай 29
  • 80 Республика Тыва 27
  • 81 Магаданская область 26
  • 82 Костромская область 19
  • 83 Еврейская автономная область 12
  • 84 Ненецкий автономный округ 5
  • 85 Чукотский автономный округ 4

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 612 800 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Костромская область 0,1%
  • 2. Республика Алтай, Республика Тыва 0,2%
  • 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Еврейская автономная область 0,3%
За последние сутки подтверждено 586 смертей:
  • Москва 84
  • Санкт-Петербург 69
  • Московская область 36
  • Красноярский край 25
  • Ростовская область 22
  • Краснодарский край 20
  • Свердловская область 18
  • Нижегородская область 15
  • Воронежская область 13
  • Ивановская область 11
  • Вологодская область 11
  • Республика Чувашия 11
  • Пермский край 11
  • Иркутская область 11
  • Челябинская область 9
  • Алтайский край 9
  • Владимирская область 8
  • Смоленская область 8
  • Ленинградская область 8
  • Республика Крым 8
  • Ставропольский край 8
  • Ульяновская область 8
  • Новосибирская область 8
  • Омская область 8
  • Тульская область 7
  • Мурманская область 7
  • Республика Дагестан 7
  • Саратовская область 6
  • Ханты-Мансийский автономный округ 6
  • Приморский край 6
  • Белгородская область 5
  • Рязанская область 5
  • Ярославская область 5
  • Севастополь 5
  • Кировская область 5
  • Оренбургская область 5
  • Волгоградская область 4
  • Удмуртская Республика 4
  • Томская область 4
  • Курская область 3
  • Липецкая область 3
  • Тамбовская область 3
  • Тверская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Республика Коми 3
  • Республика Адыгея 3
  • Пензенская область 3
  • Тюменская область 3
  • Республика Бурятия 3
  • Забайкальский край 3
  • Амурская область 3
  • Хабаровский край 3
  • Костромская область 2
  • Орловская область 2
  • Псковская область 2
  • Астраханская область 2
  • Карачаево-Черкесская Республика 2
  • Республика Мордовия 2
  • Самарская область 2
  • Республика Хакасия 2
  • Калининградская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Чеченская Республика 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Татарстан 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Кемеровская область 1
  • Республика Саха (Якутия) 1
  • Камчатский край 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 66 623 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 262 человека:
  • Москва 4532
  • Санкт-Петербург 2259
  • Московская область 1498
  • Нижегородская область 496
  • Белгородская область 428
  • Свердловская область 385
  • Брянская область 359
  • Ростовская область 359
  • Воронежская область 351
  • Республика Карелия 350
  • Челябинская область 341
  • Красноярский край 330
  • Хабаровский край 319
  • Смоленская область 318
  • Приморский край 298
  • Мурманская область 295
  • Пермский край 291
  • Вологодская область 290
  • Архангельская область 278
  • Краснодарский край 277
  • Забайкальский край 276
  • Самарская область 265
  • Новгородская область 263
  • Ивановская область 257
  • Иркутская область 256
  • Липецкая область 249
  • Волгоградская область 243
  • Ханты-Мансийский автономный округ 243
  • Тверская область 242
  • Саратовская область 239
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 231
  • Кировская область 218
  • Омская область 218
  • Ленинградская область 214
  • Тульская область 205
  • Псковская область 201
  • Ставропольский край 199
  • Республика Крым 193
  • Удмуртская Республика 189
  • Новосибирская область 188
  • Республика Коми 182
  • Кемеровская область 179
  • Республика Башкортостан 173
  • Ульяновская область 169
  • Пензенская область 164
  • Ярославская область 162
  • Оренбургская область 162
  • Тюменская область 154
  • Курская область 151
  • Калужская область 148
  • Чеченская Республика 146
  • Республика Дагестан 143
  • Костромская область 139
  • Сахалинская область 137
  • Орловская область 135
  • Владимирская область 134
  • Кабардино-Балкарская Республика 134
  • Алтайский край 130
  • Республика Хакасия 127
  • Амурская область 126
  • Томская область 112
  • Калининградская область 111
  • Рязанская область 104
  • Республика Бурятия 104
  • Севастополь 98
  • Курганская область 96
  • Республика Калмыкия 91
  • Тамбовская область 84
  • Астраханская область 83
  • Республика Мордовия 77
  • Республика Чувашия 77
  • Республика Татарстан 72
  • Карачаево-Черкесская Республика 68
  • Республика Адыгея 63
  • Республика Северная Осетия - Алания 63
  • Камчатский край 61
  • Республика Саха (Якутия) 52
  • Республика Алтай 51
  • Республика Марий Эл 47
  • Республика Ингушетия 31
  • Магаданская область 29
  • Республика Тыва 25
  • Еврейская автономная область 17
  • Чукотский автономный округ 5
  • Ненецкий автономный округ 3

За весь период выписано по выздоровлении - 3 002 026.

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