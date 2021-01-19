Заочное установление инвалидности могут продлить до октября

Подтвердить инвалидность без обращения в бюро медико-социальной экспертизы можно будет до 1 октября, законопроект об этом проходит общественное обсуждение.

В Минтруде напомнили, что временный порядок признания гражданина инвалидом и продления ранее установленной инвалидности действует с 1 апреля прошлого года и позволяет исключить личное участие гражданина. Так, если инвалидность оформляется впервые, то группа присваивается на основании медицинских документов. Ранее установленная инвалидность продлевается автоматически вместе с программой реабилитации.

"Сейчас временные порядок установления инвалидности и порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности действуют до 1 марта 2021 г. В условиях противоэпидемических мер предлагается продлить их действие до 1 октября 2021 года", - сообщил первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

Он пояснил, что сведения о заочном установлении или продлении инвалидности по системе электронного межведомственного взаимодействия передаются в Пенсионный фонд, который вносит информацию в Федеральный реестр инвалидов. Поэтому автоматически назначаются или продолжают выплачиваться и пенсии по инвалидности, тот есть - отдельно обращаться за ними не нужно.

Упрощенным порядком установления инвалидности уже воспользовались более 1,6 млн граждан, из которых 425 тысячи человек были признаны инвалидами впервые, уточнили в Минтруде.

В ведомстве также обратили внимание, что степень утраты профессиональной трудоспособности сегодня также устанавливается заочно. Все справки оформляются и выдаются без личного посещения бюро медико-социальной экспертизы. Аналогично принимается и программа реабилитации пострадавшего.