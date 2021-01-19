Застройщикам из ряда регионов компенсируют проценты по кредитам

Эффект от новых мер поддержки региональных застройщиков с низкой прибылью может проявиться через два-три месяца. Банки уже начали отбирать потенциальных участников программы.

Всего на субсидирование процентов по кредитам низкомаржинальным застройщикам (чья прибыль от 5 до 15%) предполагается направить около 6,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина. Возмещение недополученных доходов банкам должно рассчитываться как разница между ключевой ставкой ЦБ, увеличенной на 7,5 процентного пункта (итого сейчас это 11,75%) и фактической ставкой по договору. Воспользоваться этим смогут компании, работающие с дольщиками через счета эскроу, из регионов, где среднедушевые доходы в начале прошлого года были ниже средних по России на 15% и более.

Постановление об этом вышло в конце декабря. С учетом сроков на подачу документов и оценку проектов банками реализовываться они начнут не ранее апреля этого года, считает президент НОСТРОЙ Антон Глушков. Ранее, отмечает он, кредиты таким застройщикам банки вообще не предоставляли. Для обычных проектов средняя кредитная ставка составляет 3-4%: в начале реализации проекта она высокая (до 10,5%) и по мере поступления средств дольщиков снижается. Кредиторы отказывают в финансировании высокорисковых проектов, поскольку никакие проценты не могут перекрыть "минусы" их незавершения - когда у банка вместо дохода на балансе окажутся недострои, добавляет Глушков.

Застройщики смогут снизить затраты на уплату процентов в 2-3 раза

В регионах с высоким спросом расходы на уплату процентов, как правило, составляют 2-3% от стоимости строительства, рассказали в Сбербанке. Если спрос и поступления на эскроу ниже, расходы на уплату процентов могут составлять 5-7% от стоимости строительства. "Участие в программе позволит застройщикам снизить затраты на уплату процентов в 2-3 раза, что повысит маржинальность проекта и расширит возможности привлечения банковского кредита", - отмечает вице-президент банка Сергей Бессонов. Банк уже определил пул низкомаржинальных проектов для участия в программе. К концу февраля между банками будут распределены лимиты субсидий, после чего они смогут заявлять проекты на получение субсидирования. О рассмотрении ряда потенциальных проектов, подпадающих под программу, сообщил и ВТБ.

Программа субсидирования будет действовать в 49 регионах. Сейчас в России, по данным РАСК, 17 регионов, где строительство жилья не ведется или его объемы близки к нулю.