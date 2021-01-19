Жителей Германии заставят сменить маски на респираторы

Жителям Германии в ближайшее время придется отказаться от ставших привычными масок от COVID и надевать в общественных местах, в магазинах и транспорте респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2, передает "Интерфакс".

Власти страны всерьез рассматривают такой вариант ужесточения борьбы с пандемией, который, кстати, уже опробован в федеральной земле Бавария. Теперь этот опыт хотят распространить на всю страну.

До 24 января эта новация будет необязательной, но после этого за несоблюдение требуемых мер защиты от заражения могут вводиться санкции.

Примечательно, что к аналогичному решению - респиратор вместо маски - пришли и власти соседней Австрии. Там эта мера станет обязательной с 25 января.