Новости

Жителей Германии заставят сменить маски на респираторы 00:29
Первый за много лет снегопад накрыл Стамбул 18.01.2021
Дальнобойщики в Лондоне устроили акцию протеста из-за бюрократии Brexit 18.01.2021
Блокировка Капитолия сорвала репетицию инаугурации Байдена 18.01.2021
В Британии зафиксирован самый высокий уровень смертности от COVID в мире 18.01.2021
Павел Дуров рассказал о правилах использования Telegram 18.01.2021
Капризов признан первой звездой недели в НХЛ 18.01.2021
В Вооруженных силах менее 3,8 тысячи военнослужащих с коронавирусом 18.01.2021
На портале госуслуг выдали почти 34 тыс. сертификатов о вакцинации 18.01.2021
ФХР поддержит любое решение ИИХФ о месте проведения ЧМ-2021 18.01.2021
Стали известны подробности схода снежной лавины в Домбае 18.01.2021
В Туркменистане будут использовать вакцину "Спутник V" 18.01.2021
Путин обсудит с Миллером газификацию страны 18.01.2021
Минпросвещения: Более 97% школьников РФ вернулись к очному обучению 18.01.2021
Ученые девяти стран объединились в экспертный совет по вакцине "Спутник V" 18.01.2021
Генпрокуратура рассказала о присланных Минюстом ФРГ ответах на запросы 18.01.2021
Предложен новый способ определения риска осложнений и смерти от COVID-19 18.01.2021
В IIHF прокомментировали решение о переносе ЧМ из Минска 18.01.2021
Умер актер из "Подземки" Бессона Жан-Пьер Бакри 18.01.2021
За пять лет в химпроме РФ реализовано 43 проекта импортозамещения 18.01.2021
В Москве оформлять таксистов будут в электронном виде 18.01.2021
Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра начали гастроли в Испании 18.01.2021
В столице восстановлена работа "Авито" 18.01.2021
В ВОЗ объяснили, почему вакцинация приостановит мутирование коронавируса 18.01.2021
Коллекцию Музея Лондона пополнил надувной Трамп 18.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять подсказок родителям первоклашек. Проверьте, к какой школе вы прикреплены
Пять подсказок родителям первоклашек. Проверьте, к какой школе вы прикреплены
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
19.01.2021 00:29
Рубрика: В мире

Жителей Германии заставят сменить маски на респираторы

Жителям Германии в ближайшее время придется отказаться от ставших привычными масок от COVID и надевать в общественных местах, в магазинах и транспорте респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2, передает "Интерфакс".

Фото: China Daily via REUTERS
В Германии обнаружили новый штамм коронавируса

Власти страны всерьез рассматривают такой вариант ужесточения борьбы с пандемией, который, кстати, уже опробован в федеральной земле Бавария. Теперь этот опыт хотят распространить на всю страну.

До 24 января эта новация будет необязательной, но после этого за несоблюдение требуемых мер защиты от заражения могут вводиться санкции.

Примечательно, что к аналогичному решению - респиратор вместо маски - пришли и власти соседней Австрии. Там эта мера станет обязательной с 25 января.

В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Предложен новый способ определения риска осложнений и смерти от COVID-19
МИД: Москва высылает двух нидерландских дипломатов
Мурашко разъяснил, когда отменят обязательное ношение масок
Капитолий заблокирован из-за "внешней угрозы"
Масштабное производство вакцины "ЭпиВакКорона" начнется в феврале
В США готовятся к вооруженным выступлениям граждан
Как в разных странах продолжают бороться с пандемией "короны"