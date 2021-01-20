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20.01.2021 19:00
Рубрика: Культура

27-й фестиваль "Золотая маска" стартует онлайн

Текст: Наталья Лебедева

Оперой "Дидона и Эней" на Новой сцене Большого театра откроется в среду 20 января фестиваль "Золотая маска", который пройдет уже в 27-й раз и представит самые значительные спектакли театрального сезона 2019-2020. Большой театральный марафон, по словам организаторов, будет проходить в режиме онлайн и завершится 22 апреля торжественной церемонией награждения в концертном зале "Зарядье".

Фото: Сергей Куксин/РГ
Премия "Золотая маска" объявила номинантов

Заслуженные награды получат лучшие постановки во всех видах театрального искусства - в драме, опере, балете, современном танце, оперетте/мюзикле, театре кукол. Основную программу фестиваля дополнят внеконкурсные проекты: "Маска плюс", включающая яркие и неординарные спектакли из городов России, постановки для детей всех возрастов объединит "Детский Weekend".

Благодаря программе "Золотая маска" в кино" прямые трансляции спектаклей можно будет посмотреть в кинотеатрах проекта Объединенной Сети кинотеатров, а "Золотая маска" online" будет вести прямые трансляции на интернет-ресурсах партнеров фестиваля.

Специальная программа театральных постановок будет посвящена 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. Спектакли будут показаны в Москве и Омске весной 2021 года. Также "Золотая Маска" вместе с проектом "Полка" проведет конференцию "Достоевский и театр".

Главными участниками фестиваля станут спектакли-номинанты Премии "Золотая маска" сезона 2019-2020 года, а это 56 спектаклей, отобранных членами экспертных советов из более чем 900 постановок. Всего же в конкурсной и внеконкурсных программах смотра будет показано 86 спектаклей 68 театров из 25 городов.

Культура Театр Фестиваль "Золотая маска"

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