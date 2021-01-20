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20.01.2021 10:05
Рубрика: Экономика

Абрамченко: Мусорная отрасль собрала 25 млрд рублей инвестиций за год

Текст: Алексей Дуэль
Реформа системы обращения с отходами в России предполагает большой объем строительства новых мощностей по сортировке и обработке мусора: сейчас страна располагает мощностями на 4 млн тонн отходов, а за год образуется 60 млн тонн. Об этом вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила журналисту НТВ Кириллу Позднякову.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

"Наступивший 2021 год для нас знаковый по нескольким направлениям в плане создания комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, - сказала Виктория Абрамченко. - Мы утвердили концепцию расширенной ответственности производителей и импортеров. Объясню, почему это важно. В морфологии нашего бытового мусора 50% - это упаковка и ее должен кто-то утилизировать".

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Ответственность за утилизацию упаковки, которая становится мусором в момент извлечения из нее товара, с 2022 года будет полностью лежать на производителе, добавила вице-премьер. Кроме того, со временем будет введен запрет на различные изделия из пластика, которые трудно извлечь из груды мусора и переработать. Из обращения будут выведены пластиковые ватные палочки и коктейльные трубочки, цветные пластиковые бутылки. Виктория Абрамченко полагает, что им будет найдена более экологичная альтернатива. Причем все расходы, связанные с этими изменениями, должен взять на себя бизнес, полагает вице-премьер.

"Потребитель заплатил уже за товар, он приобрел его в магазине, потребитель в рамках платежей за жилищно-коммунальные услуги оплатил вывоз и утилизацию мусора, - подчеркнула Виктория Абрамченко. - Наши граждане оплачивают в год приблизительно 190 млрд рублей. Теперь время бизнеса".

Национальные цели, установленные главой государства, предполагают сортировку 100% отходов и двукратное уменьшение объемов захоронения на полигонах к 2030 году, напомнила вице-премьер. При этом, с одной стороны, есть тенденция к увеличению объемов мусора, - такой тренд задает принятая в обществе культура потребления, считает зампред правительства. С другой - не хватает мощностей по обращению с отходами, вместо полноценных полигонов используют площадки для временного накопления мусора, которые сами становятся объектами накопленного вреда, нуждающимися в рекультивации.

"Задача была перед нами поставлена непростая, - признала вице-премьер. - С одной стороны - уменьшать накопление мусора через управление поведением. Мы утвердили дорожную карту по раздельному сбору мусора. И второе направление - под задачу, поставленную президентом, - это те самые мощности".

За 2020 год инвестиции в отрасль обращения с отходами составили около 25 млрд рублей, но этого недостаточно, отметила Виктория Абрамченко. Дополнительные финансовые потоки возникнут за счет реализации новой концепции расширенной ответственности производителей, уверена зампред правительства.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Мы производим в год где-то около 60 млн тонн мусора, а объекты (по обращению с отходами) рассчитаны на 4 млн тонн, - подвела промежуточный итог Виктория Абрамченко. - Поэтому количество объектов, которые нам нужно построить по сортировке и утилизации, велико".

Еще одним драйвером для отрасли по обращению с отходами станет закон о вторичных материальных ресурсах, его проект уже разработан, сообщила вице-премьер. Он позволит изменить отношение в обществе к отходам, поменять восприятие мусора бизнесом, считает Виктория Абрамченко. Закон предусматривает разделение отходов на две категории. И если собственно мусор будет подлежать утилизации как опасный объект на экологически безопасных полигонах, то вторичные материальные ресурсы отправятся на переработку и вернутся в производство.

"Есть производство сахара из сахарной свеклы, - привела пример Виктория Абрамченко. - Результат такого производства - свекловичный жом. Если его не высушить - это отход. Если его высушить - это великолепная кормовая добавка для сельскохозяйственных животных".

Экономика ЖКХ Правительство Вице-премьеры "Мусорная" реформа

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