Абрамченко рассказала, зачем государство будет строить лесные дороги

Государство поможет построить лесную инфраструктуру, в том числе дороги. Об этом вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила журналисту НТВ Кириллу Позднякову. Такая поддержка станет частью проходящий в стране реформы лесной отрасли, сказала зампред правительства.

"Российская Федерация с точки зрения площади лесного фонда занимает первое место в мире - 66% территории нашей страны, - напомнила Виктория Абрамченко. - По запасам лесных ресурсов мы находимся на втором месте после Бразилии. Это параметры являются предметом гордости и одновременно спровоцировали такое потребительское отношение к лесу за многие-многие годы. В том числе в рамках действующего с 2006 года Лесного кодекса".

По данным вице-премьера, площадь лесных участков, предоставленных под заготовку древесины, составляет 173 млн гектара. За год общий объем заготовки достигает 220 млн кубометров древесины. При этом от 10 до 30 млн кубометров приходится на нелегальные рубки.

"Серый" объем заготовки - это экономически доступная древесина, которую просто вывезти, потому что "серые" или "черные" лесорубы не занимаются (заготовкой) в труднодоступных местах, - подчеркнула Виктория Абрамченко. - Это значит, что для легальных лесопромышленников объем доступной расчетной лесосеки сокращается".

Российский лес растет в среднем 80 лет, уточнила вице-премьер. Из-за этого его восстановление требует особенно тщательного подхода. За год площадь вырубленного леса, без учета незаконной заготовки, превышает площадь восстановленного на 450 тыс. гектаров. Всего, по данным Виктории Абрамченко, в России необходимо восстановить 35 млн гектаров утраченного за долги годы леса.

Для борьбы с нелегальной заготовкой древесины важно было определиться с датой, после которой экспорт круглой и грубо обработанной древесины будет запрещен, добавила Виктория Абрамченко. Теперь глубокая обработка будет сосредоточена внутри страны. Наиболее перспективные направления, по мнению вице-премьера, - производство фанеры (тут есть значительный экспортный потенциал, на рынках США и Европы наши компании потеснили конкурентов из Китая), а также деревянное домостроение. Для его поддержки готовятся изменения в законодательство, которые позволят оформлять ипотеку на деревянные здания. Кроме того, такие постройки используют для реализации программ, связанных с переселением из ветхого и аварийного жилья. Пока что в этом секторе работают 65 предприятий, они обеспечивают возведение 3% всех новых домов, отметила зампред правительства. Еще одно перспективное направление - пеллеты. Этот сегмент показал годовой рост в 15%. Есть большой потенциал для экспорта азиатские страны, где российское альтернативное топливо очень востребовано, объяснила зампред правительства.

"Мы должны учитывать лес не просто с точки зрения площадных характеристик, мы должны учитывать еще и качественные характеристики леса, - объяснила Виктория Абрамченко специфику предстоящего лесоустройства. - Основная часть полномочий в лесном комплексе была передана субъектам Российской Федерации, а должного финансирования под эти переданные полномочия регионам никто не дал". В результате лесоустройство как система получения сведений о качественных характеристиках леса исполнялось в явно недостаточном объеме, материалы лесоустройства, по мнению зампреда правительства, безнадежно устарели. Чтобы обновить и зафиксировать границы лесных участков и собрать всю остальную недостающую информацию, полномочия по лесоустройству будут переданы на федеральный уровень. Начнется тотальная цифровизация российского леса и будет введена система контроля и слежения за всеми процессами в отрасли, сообщила вице-премьер.

Чтобы помочь инвесторам с реализацией новых крупных проектов, в том числе целлюлозно-бумажных комбинатов, правительство готово подключиться к созданию инфраструктуру, в том числе лесных дорог.

"Почему это важно? Это же не только способ добыть древесину, это еще и возможность оперативно тушить лесные пожары", - объяснила подход властей Виктория Абрамченко..