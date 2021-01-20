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20.01.2021 10:16
Рубрика: Экономика

Абрамченко: Соглашения о ценах на масло и сахар полностью выполняются

Текст: Татьяна Карабут
На сегодняшний день к соглашениям о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар присоединилось более 7 тыс. производителей и торговых сетей, сообщила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко в интервью телеканалу НТВ.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

"Мы мониторим постоянно, что происходит в крупных торговых сетях, что происходит в магазинах у дома. На сегодняшний день могу сказать, что все участники данных соглашений соглашения соблюдают. Но если где-то возникает напряжение, в субъектах Российской Федерации, Федеральная антимонопольная служба тут же включается и реагирует, оперативно реагирует на такие сигналы", - сказала Абрамченко.

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
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Соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар 16 декабря 2020 года подписали Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие торговые сети и производители. По ним цены на сахар в опте не должны превышать 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице.

Рост цен на эти продукты вызвал возмущение президента в начале декабря прошлого года. После этого правительство приняло целый комплекс мер по стабилизации ситуации. Вице-премьер напомнила, что в их числе - поддержка мукомолов и хлебопеков в виде компенсации части затрат на покупку зерна и муки соответственно. "Сейчас эти меры уже работают", - уточнила Виктория Абрамченко.

По ее словам, сейчас в фокусе внимания правительства с точки зрения ценовой ситуации другие отрасли - в частности, птицеводческая.

"Задача поставлена на то, чтобы внимательно следить министерству сельского хозяйства за ростом себестоимости продукции, не допустить никаких перекосов с точки зрения государственного регулирования, обеспечить стабильность этой подотрасли, в первую очередь в рамках закупки зерна, как кормов для соответствующей птицы", - пояснила вице-премьер.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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