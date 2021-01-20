Абрамченко: Закон о цифровизации лесного комплекса обелит отрасль

Принятые в третьем чтении депутатами Госдумы поправки в Лесной кодекс позволят увеличить доходность отрасли и повысят вклад леса в экономику страны, прокомментировала завершения рассмотрения законопроекта в нижней палате парламента вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Совместно с депутатами Государственной думы и сенаторами Совета Федерации правительство обеспечило выполнение первой важнейшей задачи, поставленной президентом страны - создание правовых условий для контроля за всеми этапами оборота древесины, - сказала Виктория Абрамченко. - На практике Рослесхоз и Рослесинфорг уже приступили к реализации данной задачи: с 1 января 2021 года стартовал эксперимент по прослеживаемости древесины в пилотном режиме совместно с крупнейшими участниками рынка. На втором этапе принятый Государственной думой закон позволит впервые в России приступить к созданию электронного лесного реестра, объединяющего сведения обо всех лесах".

Принятые изменения лягут в основу принципиально нового подхода к ведению лесного хозяйства, считает вице-премьер. Он отразится и на уровне документов, договоров, отчетов, деклараций, и при перевозках, и при складировании, и при переработке древесины. Реализация мер позволит обеспечить достоверный учет качественных и количественных характеристик лесных ресурсов, снизит ущерб от нелегальных рубок, объяснила зампред правительства.

"Неучтённая, заготовленная нелегально древесина составляет ежегодно от 10 млн до 30 млн кубометров, - сообщила Виктория Абрамченко. - По экспертным оценкам, даже при минимальной стоимости за кубометр, в денежном выражении это 20-60 млрд рублей".

Все сделки с древесиной, в том числе с той, которая ранее попадала в серый оборот, будут регистрироваться в государственной информационной системе, подчеркнула вице-премьер. "Мы ожидаем, что улучшение контроля за оборотом древесины станет локомотивом повышения доходности лесной отрасли, - отметила Виктория Абрамченко. - Реализация новых подходов увеличит вклад леса в экономику страны".