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20.01.2021 17:22
Рубрика: Общество

Антитела к COVID-19 не помогли некоторым пациентам против новой мутации

Текст: Ольга Орлова

Журнал National Science Review опубликовал результаты обследования повторно заразившихся коронавирусом пациентов, которое провели китайские ученые из Столичного медицинского университета в Пекине. Несмотря на наличие в крови антител, у нескольких людей снова был диагностирован COVID-19.

Фото: iStock
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Ученым до сих пор не известно, как долго после перенесенной болезни в организме человека сохраняется иммунологическая память о ней. А именно от этого зависит, сможет ли он заразиться снова. Не известно также, какая именно концентрация антител достаточна для полноценной защиты от вируса.

Объектом наблюдения ученых стали 273 больных. Их состояние контролировалось с конца января по конец апреля 2020 года. К шести из них инфекция вернулась снова. Ученые исключили возможность того, что вирус "затаился" в организме: все они после выздоровления неоднократно сдавали тесты, и они были отрицательными.

Как выяснили ученые, пациенты заразились новым генетическим вариантом коронавируса, имеющий мутацию D614G.

Интервал между выздоровлением и новым заражением составил от 19 до 57 дней. Второй раз они переболели не легче первого по длительности и тяжести симптомов.

У пяти пациентов из шести исследователи обнаружили антитела. У трех из них антител оказалось достаточно много, по сравнению с другими людьми, переболевшими COVID-19. А у двоих антитела успешно нейтрализовали как старый, так и новый варианты коронавируса. Однако это не спасло их от реинфекции.

По мнению ученых, причиной может быть дефицит Т-клеточного ответа на инфекцию. А Т-клетки могут оказаться важнее для эффективной иммунологической памяти, чем производство антител.

Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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