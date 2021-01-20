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Рубрика: Общество

Гороскоп

Астропрогноз на 20-26 января: Стрельцы, не форсируйте события
Текст: Елена Шмелева
Российская газета - Неделя № 10(8361)

Овен

Сейчас не лучшее время, чтобы начинать бороться с дурными привычками. Главное - не быть зависимым от своих слабостей.

Телец

Воспользуйтесь ситуацией, чтобы попробовать свои силы в новом деле. Самое главное сейчас - приобрести новые знания и опыт.

Близнецы

Вам будет не хватать решительности в ситуациях, которые будут требовать быстроты реакции.

Рак

Не стоит браться за работу, которую вполне могут сделать другие люди.

Лев

Вы будете так бояться допустить промах, что можете вообще отказаться от активных действий.

Дева

Чем больше информации вам удастся собрать, тем легче будет ориентироваться в ситуации. Вы начнете двигаться вперед.

Весы

Чем рассудительнее вы будете вести себя в сложившейся ситуации, тем меньше ошибок совершите.

Скорпион

У вас появится много идей, которые будет просто и быстро осуществить, если не придавать значения мелочам.

Стрелец

Не форсируйте события, пока не будут приняты решения, но и не ждите, что ситуация сама изменится к лучшему.

Козерог

Вы сможете легко наладить контакты с людьми, с которыми раньше не сотрудничали.

Водолей

Любая несправедливость может превратить вас в человека, который будет действовать по принципу "око за око, зуб за зуб".

Рыбы

Перенимайте чужой опыт, а делать выводы вы сможете позже, когда будет на то необходимость.

Общество Ежедневник Гороскоп

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