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20.01.2021 18:05
Рубрика: В мире

Байден намерен вернуть США в ВОЗ и присоединиться к Парижскому соглашению

Текст: Алексей Чуриков
После окончания торжеств по случаю своей инаугурации Джо Байден намерен подписать ряд указов, а также отменить некоторые решения, принятые его предшественником Дональдом Трампом. Как отмечают американские СМИ, в первые десять суток президентства Байден намерен воспользоваться своим правом и в обход Конгресса издать серию указов, касающихся самых разных вопросов.

Одним из первых указов станет отмена выхода США из Всемирной организации здравоохранения, который был инициирован Трампом, заявившим о недоверии к этой организации.

Фото: AFP/ Olivier Douliery
Онлайн-трансляция церемонии инаугурации Джо Байдена

Джо Байден также намерен вернуть Соединенные Штаты в рамки Парижского соглашения по климату. Напомним, что в июне 2017 Дональд Трамп выполнил свое предвыборное обещание и заявил о прекращении участия США в Парижском соглашении. Мотивировал он это тем, что выход из соглашения содействует американским компаниям и рабочим, особенно тем, кто занят в сфере добычи и переработки полезных ископаемых.

У нового президента США и демократической партии иные взгляды на этот вопрос - Байден пообещал сделать все возможное, чтобы подвести американскую политику к самым высоким стандартам в сфере сохранения климата. Он также заявил о намерении провести всемирный климатический саммит в течение первых 100 дней своего пребывания на посту. Новый глава Белого дома также сообщил, что вместе с Конгрессом намерен разработать и принять уже в этом году закон, который позволит США достичь нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году.

Его администрация планирует "крутой разворот" в этой теме в сравнении с политикой Трампа. Байден намерен настаивать на новых жестких ограничениях выбросов для автомобилей и большегрузных транспортных средств. Он также хочет запретить бурение новых скважин на общественных землях и на территории Арктического национального заповедника дикой природы.

В первые дни Байден также планирует объявить о новых выплатах для американских граждан в рамках поддержки населения в период пандемии коронавируса. На прошлой неделе он объявил о новом плане стимулирования экономики США, пострадавшей от пандемии. На эти цели планируется выделить не менее 1,9 триллиона долларов.

Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
В США заявили о стремлении к продлению ДСНВ при Байдене

Изменения ждут и миграционную политику США. В числе первых указов Байден намерен отменить запрет на въезд в страну граждан Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена, Венесуэлы и Северной Кореи. Также будут сделаны послабления для получения американских документов для находящихся в стране 11 миллионов нелегальных мигрантов. И, конечно, Джо Байден исполнит давнюю мечту демократов, ставшую его предвыборным обещанием, - он остановит строительство "стены Трампа" на границе с Мексикой. Возведение стены предыдущей администрацией Байден назвал "пустой тратой денег".

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