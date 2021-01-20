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20.01.2021 20:17
Рубрика: Экономика

Банк России сообщил, какой будет инфляция в этом году

Текст: Алексей Дуэль

Рост цен в 2021 году ожидается на уровне 3,5-4,0%. Такой прогноз содержится в материалах, опубликованных на сайте Банка России.

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"В декабре 2020 года годовая инфляция увеличилась до 4,9%, - отмечает регулятор. - На рост показателя повлияли разовые факторы и эффект низкой базы сравнения".

Месячный прирост цен в конце прошлого года несколько уменьшился. Сказались, в том числе, меры правительства по удерживанию цен на сахар и подсолнечное масло, отмечают в Центробанке.

"Разовые факторы на отдельных продовольственных рынках и курсовая динамика могут оказывать более длительное ценовое давление на фоне роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, - предупреждают в ЦБ РФ. - По мере того как их влияние будет ослабевать, рост потребительских цен будет замедляться".

По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем.

Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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