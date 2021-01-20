Беларусь представила концепцию председательства страны в СНГ

В дальнейшем углублении интеграционных процессов на пространстве СНГ с выходом на создание широкой евразийской зоны сотрудничества видит Беларусь цель своего председательства в Содружестве в наступившем году.

Об этом заявил посол Беларуси в России, полномочный представителя РБ при Экономическом совете СНГ Владимир Семашко, открывая в среду первое заседание комиссии при Экономическом совете СНГ.

Представив коллегам концепцию председательства своей страны в СНГ в 2021 году, высокопоставленный дипломат подчеркнул, в частности, что главными целями в период своего председательства Беларусь объявляет содействие развитию общего экономического пространства, формирование условий взаимного сотрудничества, обеспечивающих всестороннее и сбалансированное развитие всех государств - участников СНГ. Официальный Минск декларирует также укрепление гуманитарных связей, расширение контактов в области науки, образования, здравоохранения, информации, культуры, спорта и туризма. Особый акцент председательства РБ будет сделан и на дальнейшем развитии общего экономического пространства.

Члены комиссии, сообщает БЕЛТА, приняли решение содействовать реализации экономических аспектов концепции председательства РБ в Содружестве Независимых Государств, а по итогам заседания одобрили план работы комиссии на 2021 год.

Следует напомнить, что советом глав государств СНГ 18 декабря прошлого года было принято решение о председательстве РБ в течение 2021 года в СНГ, которое осуществляется во всех структурах этой международной организации.