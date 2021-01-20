Болельщики признали Халка лучшим легионером в истории РПЛ

Бразильский нападающий "Зенита" Халк признан лучшим в истории легионером РПЛ.

Российская футбольная премьер-лига в Instagram провела голосование, по итогам которого был определен лучший в истории турнира легионер.

В полуфиналах сошлись Куинси Промес и Никола Влашич, а также Халк и Вагнер Лав. По результатам голосования в финале встретились Влашич и Халк. В итоге большинство болельщиков отдали свои голоса за бразильца.

Халк в составе "Зенита" один раз выигрывал чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.