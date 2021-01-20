Двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова - Умар Нурмагомедов - успешно дебютировал в самом крутом промоушене по смешанным единоборствам.

Бой с казахстанским бойцом Сергеем Морозовым завершился уже во втором раунде. Нурмагомедов провел успешный удушающий прием, заставив соперника сдаться.

- Девять лет назад Хабиб зашел в этот ринг и так же закончил дебютный бой. Я рад, что смог повторить тот же прием, - сказал после поединка Умар Нурмагомедов, на счету которого 13 побед в MMA.

Президент UFC Дана Уайт сразу отреагировал на знаковое событие в "Твиттере": "Еще один непобежденный Нурмагомедов сделал 13-0".

Хабиб был секундантом брата. Кстати, этот факт повлиял на дату боя. Умар должен был драться 23 января на турнире UFC 257 с хедлайнерами Конором Макгрегором и Дастином Порье. Но поединок был перенесен, чтобы исключить встречу Макгрегора и Хабиба.

У Хабиба вообще был отличный день. "Треугольник", которым Нурмагомедов задушил Джастина Гэтжи, был признан лучшим в 2020 году. "Годы пройдут, но это останется в истории", - написал чемпион в "Твиттере".