Завершившийся легендарный ралли-рейд "Дакар" стал одним из самых успешных для российской команды "КАМАЗ-мастер", выступающей в дивизионе грузовиков. В итоговом зачете все три места заняли наши экипажи. Главный трофей "Золотой бедуин" достался экипажу Дмитрия Сотникова, второе место у Антона Шибалова, а замкнул тройку лучших Айрат Мардеев.

Какие сложности таил в себе минувший "Дакар", какая тактика была у камазовских экипажей, какой момент ралли стал самым экстремальным - об этом и многом другом "РГ" рассказал руководитель российской команды, семикратный победитель "Дакара" Владимир Чагин.

Такого доминирования "КАМАЗ-мастер" не случалось с 2015 года. Людям, не очень знакомым с "Дакаром", могло показаться, что камазовские экипажи больше борются с превратностями трассы, нежели с конкурентами.

Владимир Чагин: Тем, кто далек от "Дакара", стоит присмотреться к нему поближе. Это не кольцевые гонки на ровной трассе, слишком много здесь непредсказуемости. Тут и острые камни, на которых прокалываются шины: проколешь два запасных колеса и дальше уже не поедешь. А можно застрять в дюнах и сойти с гонки. Опять же, навигация: можно потерять уйму времени на поиски правильного маршрута и точек, которые необходимо пересечь. И ко всему этому добавляются еще соперники. Даже просто проехать весь маршрут "Дакара" - достижение для любого участника. А борьба с соперниками многократно усложняет задачу. При этом нельзя забывать про автомобиль: наверное, еще ни у кого не получалось доехать до финиша без поломок. И вот этот набор всевозможных препятствий существует у каждого участника. Кто не чувствует в себе силы бороться за пьедестал и финиширует на 20-30-х местах, тем попроще. А если ты сражаешься за подиум, то при всем наборе сложностей ты еще должен мчаться на высокой скорости.

Когда тройка лидеров сплошь состоит из экипажей "КАМАЗа", как соблюсти баланс между конкуренцией и командной стратегией?

Владимир Чагин: Стратегия у нас одна. "КАМАЗ-мастер" - российская заводская команда, и главное, чтобы на подиуме был "КАМАЗ". А чей это будет экипаж, не имеет решающего значения. Если нашим удается надежней и успешней ехать, чем остальным, - это же хорошо. Безусловно, каждый хочет быть первым. Но чтобы борьба и конкуренция не повредили командному результату, существует командная ежедневная тактика, которую я озвучиваю перед каждым стартом. Кто кому помогает, на кого работаем. Так, например, у прошлогодних победителей "Дакара" экипажа Андрея Каргинова были технические неполадки на двух первых этапах, и они в общем зачете скатились вниз. Все, хоть ты и чемпион "Дакара", ты работаешь на остальных, помогаешь остальным трем экипажам быть впереди, колеса им меняешь, с ремонтом помогаешь и не можешь ехать впереди них. Тот же самый принцип действует и в тройке лидеров. В один из дней даже лидировавший в общем зачете Сотников вез запасные части, потому что так было нужно для команды.

То, что "Золотой бедуин" впервые достался Дмитрию Сотникову, насколько это хорошо для развития автоспорта, команды "КАМАЗ-мастер"? Все-таки одно дело, когда из года в год побеждают одни и те же люди, другое, когда чемпион - новый.

Владимир Чагин: Я очень рад победе Сотникова. Дима и сам парень крепкий, и экипаж у него очень дружный, слаженный. Они понимают друг друга даже не с полуслова, а с полувзгляда. Да, мы привыкли к успешным финишам Эдуарда Николаева и Каргинова, но первый в этом ралли-рейде не участвовал, второму не повезло. И здорово, что нашлось кому подхватить эстафетную палочку. Хорошо, когда в команде нет слабых.

Каким вам показался маршрут в этом году? У гонщиков возникали проблемы с навигацией, а ближе к концу нарекания вызывали камни. "От гонщика вообще ничего не зависит. Я просто делаю то, что мне говорят", - слова легендарного раллиста Себастьяна Леба.

Владимир Чагин: Как я и говорил, очень много камней. Это отличительная черта ландшафта Аравийского полуострова. Таких острых камней мы не видели ни в Африке, ни в Южной Америке. Причем камни в дюнах вперемешку с песком: приходится сбрасывать давление в шинах, а это противоречит тому, как нужно ездить по камням. Поэтому было очень много проколов. Ребята либо прокалывали шины и меняли их на спецучастках, либо приезжали к финишу с двумя-тремя пробитыми колесами из четырех: покрышки едва справляются, звук, как самовар кипит. И шины спускаются прямо на глазах. Ну и навигацию надо отметить. Результат зависел от способности штурмана решить эту штурманскую головоломку, найти правильный маршрут, пройти точку, чтобы не получить штраф. И я этот момент поддерживаю: тут вам не "Формула‑1", не кольцевые гонки. Здесь работает экипаж: штурман - такой же полноценный участник, как и механик. Каждый из них обеспечивает по 30 процентов общего успеха.

Самый экстремальный момент гонки? Не тот ли, когда грузовик Антона Шибалова на последнем этапе умудрился столкнуться с вертолетом?

Владимир Чагин: Да уж, очень нестандартно получилось. Наверное, никогда такого не было, чтобы автомобиль участника столкнулся с вертолетом. Но ралли-рейды тем и отличаются от других видов спорта, что здесь может все что угодно произойти, а экипажу нужно быстро и правильно среагировать на сложившуюся ситуацию. Да, операторы на вертолете хотели снять кадры получше. Это был вертолет телевидения. Хотели поближе быть к автомобилю, получить наиболее удачные кадры: как работает подвеска, крутятся колеса, камни летят, эмоции экипажа. А тут и грузовик быстро едет и в какой-то момент взлетает. Вот они и встретились. Увидели на финише автомобиль Антона с развороченной крышей. Спрашиваем, мол, ты где в пустыне дерево такое высокое нашел. А это не дерево, говорит, а вертолет. Безумно счастлив, что никто в этом инциденте не пострадал.

Увидели развороченную крышу у грузовика Шибалова. Спрашиваем, где в пустыне такое высокое дерево нашел. А это не дерево, говорит, а вертолет

"Дакар" анонсировал массовое введение "зеленых" технологий. С 2022 года появится категория "Альтернативная энергия" для гибридных, водородных и электрических автомобилей. С 2026 года в силу вступают стандарты сверхнизких выбросов для легковых и грузовых автомобилей. "КАМАЗ" к нововведениям готов?

Владимир Чагин: Мы заводская команда и следуем всем трендам и стратегическим направлениям нашего завода. "КАМАЗ" в последние годы уделяет внимание и газодизельной технике, и проработке гибридных двигателей, двигателей на водородном топливе, электромобилей. Мы сейчас тоже уже прорабатываем внедрение такого грузового автомобиля в спортивную тематику. Если подобное авто выдержит "Дакар", другие ралли-рейды, это будет говорить о его надежности и безопасности.