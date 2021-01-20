Что произойдет при вакцинации бессимптомного больного COVID-19

При вакцинации от коронавирусной инфекции не нужно специально проверяться на COVID-19. Прививаться можно даже если коронавирус у человека протекает бессимптомно.

Врачи считают, что в данном случае лишь будет усиливаться иммунитет против вирусной инфекции.

- По факту в организме формируется комбинированный иммунный ответ: ответ организма на уже полученный вирус, плюс ответ на прививку, которая поступает в организм. По сути дела, это будет двойная защита организма: свой иммунитет, плюс реакция на вакцинацию. То есть по факту вирусная инфекция будет уничтожена гораздо быстрее на фоне вакцинации, - заявил KP.RU врач-инфекционист Евгений Тимаков.

При этом эксперт отметил, что детальные исследования в этой области еще не проводились.

- На данный момент не изучено, как это будет работать именно для вакцин, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции. Поэтому заболевшим не нужно идти и специально прививаться, - считает врач.