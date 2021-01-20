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20.01.2021 00:29
Рубрика: В мире

Директор ЦРУ объявила о своей отставке

Текст: Константин Волков
Фото: AP/Alex Brandon Фото: AP/Alex Brandon
Фото: AP/Alex Brandon

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джина Чери Хаспел объявила 19 января о своем уходе в отставку.

Фото: REUTERS/Carlos Barria
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В сообщении об этом, обнародованным ЦРУ, Хаспэл отметила, что "возглавлять эту организацию было для меня честью" и что "я горжусь проделанной работой".

Хаспэл ушла со своего поста за день до инаугурации нового президента США Джозефа Байдена. Причина отставки неизвестна, однако в декабре 2020 года в прессе проходила информация, что она готова освободить кресло.

Джина Хаспэл была назначена на пост главы ЦРУ в мае 2018 года и стала первой женщиной-начальником этого знаменитого управления.

Она служила в ЦРУ с 1985 года, в том числе в 2002 году руководила секретной тюрьмой в Таиланде. Позже специальная комиссия Сената США пришла к выводу, что заключенные, подозреваемые в причастности к "Аль-Каиде" (запрещена в РФ), подвергались в этом учреждении пыткам. Позднее Хаспэл возглавляла Антитеррористический центр ЦРУ, а также в 2013-2017 годах занимала руководящие должности в Национальной секретной службе США, которая занимается проведением тайных операций по всему миру.

Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite
Американские СМИ сообщили о планах Байдена в день инаугурации

Избранный президент США Джозеф Байден еще до президентских выборов в ноябре 2020 года заявлял, что хочет назначить на пост главы ЦРУ бывшего заместителя госсекретаря Уильяма Бернса. Бернс, в настоящее время возглавляющий Фонд Карнеги, - дипломат с большим стажем. В том числе в 2005-2008 годах он был послом США в России. Считается, что Бернс придерживается мнения, что разведка должна быть вне политики.

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